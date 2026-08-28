Λαμπερή έναρξη για τις “Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες”

Με την υποδοχή και παρουσίαση των ομάδων που συμμετέχουν στο 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες, στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Κυπαρισσίας, το βράδυ της Τετάρτης κηρύχθηκε η έναρξη του.

Οι φιλοξενούμενες ομάδες που φέτος είναι από τη Γαλλία, τη Χαβάη των ΗΠΑ, το Ουζμπεκιστάν, τη Σλοβακία και την Ταιβάν ξεναγήθηκαν στην Ανω Πόλη της Κυπαρισσίας από την διευθύντρια του Φεστιβάλ, εξωτερικό ειδικό Συνεργάτη της Διεθνούς Πολιτιστικήs Επιτροπής του CIOFF και μέλος του Cioff® Ελλάδος, Κατερίνα Δρούλια, τόσο συμβατικά, όσο και με την χρήση ψηφιακής εφαρμογής. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν, στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου, την έκθεση για την Τριφυλιακή Εστία και την Καρσάνικη βελονιά της Καρυάς της Λευκάδας και μυήθηκαν στα μυστικά της Καρσάνικης από τη Λογοθέτη Ελευθερία ,(ELIXRISO-the art of Lefkadas Tradition), η οποία με μοναδικό τρόπο έχει καταφέρει να μεταφέρει την παράδοση στο σήμερα.

Τις αποστολές καλωσόρισε η αντιπρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Κυπαρισσίας Γεωργία Μπελογιάννη που τόνισε πως πρόκειται για μια γιορτή ειρήνης, φιλίας και πολιτισμικής ανταλλαγής. Ανάβουμε είπε ένα φως, που είναι της παράδοσης μας, το οποίο έχει όνομα και αυτό είναι Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες. Η παράδοση και ο χορός επισήμανε είναι μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει τις καρδιές μας. Κλείνοντας ευχαρίστησε το Δήμο Τριφυλίας για τη συνδιοργάνωση και τη στήριξη του.

Εκ μέρους του Δήμου Τριφυλίας η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμητρα Ανδρινοπούλου, κηρύσσοντας την έναρξη του Φεστιβάλ , μετέφερε το χαιρετισμό του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη, ενώ υπογράμμισε πως στόχος του Δήμου είναι η διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομίας του τόπου και η γόνιμη αλληλεπίδραση με τα ήθη και έθιμα άλλων χωρών, στο πλαίσιο της συναδέλφωσης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

Τέλος η Κατερίνα Δρούλια, αφού καλωσόρισε τις ομάδες, παρουσίασε την Καρσάνικη βελονιά της Καρυάς της Λευκάδας, μια μοναδική παραδοσιακή μορφή βελονιάς, εγγεγραμμένη στο εθνικό ευρετήριο Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Έπειτα, οι φιλοξενούμενες ομάδες μέσα από μια σύντομη οπτικοακουστική διαδρομή με βίντεο μετέφεραν την ιστορία και τις ομορφιές της χώρας τους, ενώ αμέσως μετά, οι χορευτές παρουσίασαν ένα ζωντανό δείγμα του αυθεντικού παραδοσιακού τους χορού, δίνοντάς μια πρώτη γεύση από τη μουσική ,τα κοστούμια τις κινήσεις και τα βήματα.

Η βραδιά έκλεισε με την παρουσίαση ενός ακόμα στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς εγγεγραμμένου στην λίστα της παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο, το Πολυφωνικό Ηπειρώτικο τραγούδι, μέσω της προβολής βίντεο από εμφάνιση του Πολυφωνικού Συνόλου «Ηδύφωνον» της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας, του Δήμου Τριφυλίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στην πλατεία της επάνω πόλης οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την ελληνική κουζίνα και να μυηθούν στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.

Κ.Μπ.