Εκθεση παραδοσιακής κούκλας στα Φιλιατρά

Την έκθεση παραδοσιακής κούκλας «Από Ξένο Τόπο κι απ’ αλαργινό» φιλοξενεί ο Δήμος Τριφυλίας στο πλαίσιο του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παράδοσης «Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες» στο Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης στα Φιλιατρά, από 28 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι κούκλες της έκθεσης προέρχονται από τη συλλογή του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου Καραγκούνα. Από το 1962, έτος ίδρυσής του, ο Σύλλογος έχει ταξιδέψει σχεδόν σε όλο τον κόσμο και έχει μεγάλο πλούτο τέτοιων ενθυμημάτων. Αποκτήθηκαν ως πολύτιμα ενθύμια και δώρα από ταξίδια, ανταλλαγές και πολιτιστικές συναντήσεις μεταφέροντας μνήμες και παραδόσεις από τόπους κοντινούς και μακρινούς.

Κάθε κούκλα αφηγείται τη δική της ιστορία, μέσα από την ενδυμασία και τα χαρακτηριστικά της, αναδεικνύοντας τον πλούτο της λαϊκής παράδοσης και την ομορφιά της πολιτισμικής διαφορετικότητας. Μιλά ο πλούτος των χρωμάτων των μεταξωτών φορεσιών από την Κορέα, την Ινδονησία, την Ινδία, οι οποίες έχουν την ιδιαιτερότητα της λεπτομέρειας στις ζωγραφισμένες μορφές και στα υλικά. Σε άλλες βιτρίνες έχουν τοποθετηθεί κούκλες από την Ευρώπη και την Ελλάδα, οι οποίες αφορούν τις τοπικές ενδυμασίες από τον 19ο αιώνα έως σήμερα.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης : καθημερινές και κάθε Κυριακή από 11.00 έως 13.00. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης διοργανώνεται από τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας (Μ.Ε.Σ.Κ.) με τη συνεργασία και την οικονομική στήριξη του Δήμου Τριφυλίας και πραγματοποιείται από 26 έως και 30 Αυγούστου 2026, με τη συμμετοχή χορευτικών αποστολών πέντε χωρών : Ταιβάν, Χαβάη, Γαλλία, Σλοβακία και Ουζμπεκιστάν, καθώς και του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου «Καραγκούνα» Καρδίτσας.

Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Καραγκούνα φιλοξενείται στο Δήμο με την οικονομική στήριξη της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου και θα συμμετέχει στην παράσταση του Φεστιβάλ το Σάββατο, 29.08.2026 στην Κυπαρισσία.