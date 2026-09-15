Αντάμωμα παραδοσιακών χορών στο Ανοιχτό Θέατρο

Το 5ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 7.45 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Περισσότεροι από 500 χορευτές, από 22 πολιτιστικούς και χορευτικούς συλλόγους των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Πύλου-Νέστορος, θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Κάλεσμα στους πολίτες να παρευρεθούν απηύθυναν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν χθες, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της «Φάρις» Παντελής Δρούγας και ο εθελοντής και υπεύθυνος για τον συντονισμό της εκδήλωσης Νίκος Κισκήρας.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι το 5ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, αντί του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων όπου φιλοξενούνταν τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι η αλλαγή του χώρου δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να το παρακολουθήσουν και να δουν τις παρουσιάσεις των πολιτιστικών συλλόγων. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Δήμος Καλαμάτας «σταθερά και αταλάντευτα επενδύει στον πολιτισμό», δημιουργώντας και αναπτύσσοντας νέους θεσμούς.

Ο πρόεδρος της «Φάρις» Παντελής Δρούγας σημείωσε: «Είναι μια ιδέα που πήρε σάρκα και οστά, από μένα προσωπικά αλλά και από τον Νίκο τον Κισκήρα και νομίζω ότι, χρόνο με το χρόνο, αυτό θα γιγαντωθεί και θα γίνει ακόμα καλύτερο και θα συμμετέχει κόσμος από όλη τη Μεσσηνία». Υπογράμμισε, παράλληλα, τη σημασία της παράδοσης, σημειώνοντας ότι «είναι τα ήθη και τα έθιμά μας» και εκφράζοντας την ελπίδα ότι μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις θα περάσουν στη νέα γενιά, στα παιδιά, τα ήθη, τα έθιμα και η παράδοσή μας.

Ο εθελοντής και υπεύθυνος για τον συντονισμό της εκδήλωσης Νίκος Κισκήρας ανέφερε ότι η Καλαμάτα «κρατάει τα ήθη και τα έθιμα», διαθέτοντας πολλούς συλλόγους που ασχολούνται με τον παραδοσιακό χορό. Το Σάββατο θα χορέψουν 12 σύλλογοι και την Κυριακή 10. Οπως είπε, στόχος είναι να αναδειχθούν οι χοροί και οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Μεσσηνίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το πρόγραμμα ανοίγει με τραγούδια από τη Βασιλική Βουτέλη (εθελοντική συμμετοχή) και συνεχίζεται με παρουσιάσεις από τον Σύλλογο Κρητών Μεσσηνίας «Ο Ψηλορείτης» με χορούς από την Κρήτη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροχώματος «Ποσειδών» με χορούς της Πελοποννήσου, το «Εν Χορώ Καλαμάτας» με χορούς από Γουμένισσα και Κιλκίς, το Κέντρο Λαογραφικών Μελετών με χορούς από την Κύπρο, τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Όμιλο Χώρας με χορούς της Μεσσηνίας, τον Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μεσσήνης «Οι Φίλοι της Μεσσήνης» με χορούς του Έβρου, τον Χορευτικό Όμιλο Μάνης «Ο Λεύκιππος» με χορούς της Χίου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρφαρών «Η Αναγέννηση» με χορούς της Ικαρίας, τη Λέσχη Φιλίας (Β' ΚΑΠΗ) με χορούς της Μακεδονίας, τη Fame Dance Academy με χορούς από Τζια Θεσσαλία, τον «Παράδεισο» Καλαμάτας με χορούς της Πελοποννήσου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαδά «Ο Ολυμπιονίκης Λαδάς», επίσης με χορούς της Πελοποννήσου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η δεύτερη ημέρα ξεκινά με τραγούδια από την Ευδοκία Δροσινού (φιλική συμμετοχή) και περιλαμβάνει παρουσιάσεις από τη «Χοροσυνάντηση» με χορούς της Σάμου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θεσσαλών Μεσσηνίας «Ο Θετταλός» με χορούς της Θεσσαλίας, τον Χορευτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αμφείας «Οι Αμφιείς» με χορούς της Μεσσηνίας, το «Εν Χορώ Θουρίας» με χορούς της Πάρου, τον Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μικρομάνης με λαϊκούς χορούς, τον Σύλλογο Μικρασιατών Καλαμάτας με χορούς της Καππαδοκίας, παρουσίαση παραδοσιακών φορεσιών από τη Θεώνη Εξηνταβελώνη, με τραγούδι από τη Βασιλική Βουτέλη (εθελοντική συμμετοχή), τον Σύλλογο Χορού «Ξενία» με χορούς της Μεσσηνίας, τον Σύλλογο Ποντίων Μεσσηνίας με χορούς του Πόντου και τον Λαογραφικό Σύλλογο «Κορύβαντες» με χορούς της Κεφαλονιάς.