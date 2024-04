Διαβαλκανική Έκθεση “Paths of Art” - Από την Καλαμάτα στο Βουκουρέστι

Στο Βουκουρέστι συνεχίζει την πορεία της η Διαβαλκανική Έκθεση “Paths of Art”, η οποία ξεκίνησε από την Καλαμάτα τον Μάρτιο του 2023, συνεχίζοντας στην Σόφια τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Η Έκθεση στο Βουκουρέστι, συνδιοργανώνεται με τον Πολιτιστικό-καλλιτεχνικό χώρο Kultur 21 και το Κέντρο διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας «Ελληνικά με την Εύα». Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 6 Απριλίου στις 5.30 μ.μ. και θα διαρκέσει έως τις 6 Μαΐου 2024. Στην Διαβαλκανική Έκθεση “Paths of Art” συμμετέχουν 50 καλλιτέχνες (35 φωτογράφοι με θέμα “Give me Hope” και 15 ζωγράφοι - από 10 χώρες). Διοργανωτής της Δράσης είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό Culture of Balkans. Ο στόχος της Έκθεσης είναι να αναδείξει την ισότητα μεταξύ των λαών των Βαλκανίων, τα κοινά ενδιαφέροντα, καθώς επίσης και την ομοιομορφία των λαών μέσω της Τέχνης. «Μέσα από τα μονοπάτια της Τέχνης, μπορούμε να χαράξουμε τις λεωφόρους της συνεργασίας, της ειρήνης και της ανάπτυξης. Η ανταπόκριση της Δράσης είναι πολύ θετική και αποδεικνύει την ανάγκη της συνεργασίας μέσω της Τέχνης» τονίζεται από τους διοργανωτές. Η Έκθεση υλοποιείται με την Αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της εταιρείας Οινομεσσηνιακή.