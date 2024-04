Φιλιατρά: Ερευνητικό πρόγραμμα για διαχείριση εδάφους και υδάτων

Την Ακαδημία Αθηνών και το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Navarino Environmental Observatory (ΝΕΟ) φιλοξενεί το Μουσείο Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά την Παρασκευή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, στο 2ο ζωντανό εργαστήριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος SALAM-MED «Sustainable Approaches to LAnd and water Management in Mediterranean Drylands» (Βιώσιμες προσεγγίσεις στη διαχείριση εδάφους και υδάτων στη Μεσόγειο).