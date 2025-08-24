Εκδήλωση τιμής και μνήμης στη Μεγαλόπολη

Η εκδήλωση θα γίνει στις 7 μ.μ. στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και έχει στόχο να αποτίσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους εργάστηκαν στα 57 χρόνια λειτουργίας του Ενεργειακού Κέντρου Μεγαλόπολης. Θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας στο Ενεργειακό Κέντρο Μεγαλόπολης, αποκαλυπτήρια μαρμάρινης πλάκας με τα ονόματα των εργαζομένων, κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με τραγούδια της ξενιτιάς και της εργατιάς με το μουσικό συγκρότημα του Σπύρου Πολυκανδριώτη στην Κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης.