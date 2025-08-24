eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025

Εκδήλωση τιμής και μνήμης στη Μεγαλόπολη

Εκδήλωση τιμής και μνήμης στη Μεγαλόπολη

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση μνήμης και τιμής διοργανώνουν τη Δευτέρα ο Δήμος Μεγαλόπολης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης.

Η εκδήλωση θα γίνει στις 7 μ.μ. στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και έχει στόχο να αποτίσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους εργάστηκαν στα 57 χρόνια λειτουργίας του Ενεργειακού Κέντρου Μεγαλόπολης. Θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας στο Ενεργειακό Κέντρο Μεγαλόπολης, αποκαλυπτήρια μαρμάρινης πλάκας με τα ονόματα των εργαζομένων, κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με τραγούδια της ξενιτιάς και της εργατιάς με το μουσικό συγκρότημα του Σπύρου Πολυκανδριώτη στην Κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης.

