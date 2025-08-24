Κίνημα Δημοκρατίας Μεσσηνίας: “Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οδηγεί τη χώρα σε καμένη γη”

“Η Ελλάδα δεν αντέχει δεύτερο 2007. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οδηγεί τη χώρα σε καμένη γη” τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Δημοκρατίας Μεσσηνίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Το BankingNews (20/8/2025) προειδοποιεί με το άρθρο του «Σε ποιον θα σκάσει η νέα ‘βόμβα’; – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα αφήσει πίσω της καμένη γη, ζούμε ξανά το 2007»

Η Ελλάδα του 2025 βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σκληρό déjà vu. Η χώρα βιώνει τις ίδιες συνθήκες που προηγήθηκαν της καταστροφικής κρίσης του 2007–2009. Η διαφορά είναι πως αυτή τη φορά το τίμημα είναι ακόμα πιο βαρύ, γιατί η κοινωνία έχει ήδη εξαντληθεί και οι θεσμοί βρίσκονται σε πρωτοφανή παρακμή.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καλλιεργεί την ψευδαίσθηση της σταθερότητας μέσα από αριθμούς και τεχνητά πλεονάσματα. Όμως πίσω από τις «βιτρίνες» κρύβεται μια κοινωνία που ασφυκτιά: δημόσιο χρέος που εκτοξεύεται, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε κατάρρευση, και μια οικονομία που εξακολουθεί να ζει με δανεικά.

Τουρισμός: μονοκαλλιέργεια που στραγγίζει τη χώρα

Ο τουρισμός παρουσιάζεται ως εθνικός θρίαμβος, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν παγίδα. Εξάρτηση από έναν μόνο τομέα, φθορά φυσικών πόρων, κοινωνικές ανισορροπίες, εργασιακή εκμετάλλευση. Ένα «θαύμα» που τρέφεται από τις θυσίες των πολλών για το κέρδος των λίγων.

Ακίνητα: η φούσκα των golden boys

Οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτιναχθεί, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ευνοεί τις Golden Visa, το Airbnb και τα funds, αφήνοντας τους νέους χωρίς ελπίδα για στέγη. Η κυβέρνηση επιλέγει να θυσιάσει το δικαίωμα στη στέγη στο βωμό της γρήγορης κερδοσκοπίας.

Η καθημερινότητα των πολιτών: φτώχεια με νούμερα ανάπτυξης

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ξεπέρασε το 11% το 2024, ενώ ο βασικός μισθός των 830 € εξανεμίζεται κάθε μήνα σε λογαριασμούς και ανάγκες. Η ανεργία στους νέους παραμένει στο 20%. Η χώρα παρουσιάζεται ως «ισχυρή» οικονομία, αλλά οι πολίτες της ζουν με ανασφάλεια και φτώχεια.

Θεσμοί σε διάλυση

Η κοινωνία δεν υποφέρει μόνο οικονομικά· υποφέρει και θεσμικά. Από την εποχή της διαφθοράς του 2007 περάσαμε στην εποχή της θεσμικής διάλυσης το 2025. Ο έλεγχος, η λογοδοσία, η διαφάνεια, η ουσία της Δημοκρατίας όλα βρίσκονται υπό πολιορκία.

Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια ψευδαίσθηση «ανάπτυξης». Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε καμένη γη: μια οικονομία στηριγμένη σε δανεικά, κοινωνία υπό κατάρρευση, θεσμούς υπό διάλυση. Η ιστορία του 2007 επαναλαμβάνεται, και αυτή τη φορά δεν θα υπάρξουν δικαιολογίες.

Ως Κίνημα Δημοκρατίας, συμμεριζόμαστε απόλυτα τις παραπάνω διαπιστώσεις και προειδοποιούμε: Η χώρα οδηγείται ξανά σε εθνικό αδιέξοδο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να θυσιάσει το μέλλον της κοινωνίας για να συντηρήσει ένα εικονικό παρόν.

Δεσμευόμαστε να σταθούμε απέναντι σε αυτήν την πορεία παρακμής με προτάσεις που επαναφέρουν:

- Δικαιοσύνη στην οικονομία,

- Ισορροπία στην κοινωνία,

- Διαφάνεια στη διακυβέρνηση,

- Δημοκρατία στους θεσμούς.

Η Ελλάδα αξίζει να σταθεί ξανά σε στέρεες βάσεις, όχι να ξαναζήσει την τραγωδία του 2007 σε ακόμα πιο σκληρή εκδοχή.