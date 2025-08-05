“2ο Kardamili Art Doc Festival”: Πλούσιο προφεστιβαλικό πρόγραμμα

Με ελεύθερη είσοδο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές ντοκιμαντέρ, θεατρικά δρώμενα, μουσικές βραδιές και παιδικές εκδηλώσεις, απευθυνόμενο σε κοινό κάθε ηλικίας. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα και στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 6 Αυγούστου – Θαλάμες (Σχολείο)

Solar Cinema - 3 ντοκιμαντέρ για παιδιά και μεγάλους. Το πρόγραμμα ξεκινά με επιλεγμένα ντοκιμαντέρ που αγγίζουν τις καρδιές των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. Το «Βασίλισσα χωρίς Βασίλειο» (60’) μάς αποκαλύπτει την αληθινή, συναρπαστική ιστορία της σχέσης μεταξύ της Φροστ, μιας πολικής αρκούδας και του Νορβηγού κινηματογραφιστή της άγριας φύσης, Asgeir Helgestad. Στο «Asho» (30’), ένα μικρό Ιρανό αγόρι με πάθος για την υποκριτική ονειρεύεται να γίνει ηθοποιός, παρά τις όποιες αντίξοες κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες της καθημερινότητάς του, ενώ ο «Τσάρλι Σέρφερ» (15’) αφηγείται με ευαισθησία την ιστορία ενός παιδιού που αψηφά τα όρια, το σώμα του και τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Πέμπτη 7 Αυγούστου – Μηλέα (πλατεία)

Solar Cinema - 3 ντοκιμαντέρ για παιδιά και μεγάλους. Ο «Πέτρος και ο Λύκος» (30’) των Gordon, Corentin Leconte και Pierre-Emmanuel Lyet, Gordon, Corentin Leconte και Pierre-Emmanuel Lyet. Στη συνέχεια, το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Απλά μέλισσες» (15’), σε σκηνοθεσία Χριστοφόρου Ιωακειμίδη και Αιμιλίας Σουλοβάρι, εξερευνά την καθημερινότητα και τον μικρόκοσμο της μέλισσας, τόσο εντός όσο και εκτός του μελισσιού. Η βραδιά κλείνει με το «Karibu» Γιώργος Σταμούλης (64’), του Γιώργου Παπασταμούλου, μια συγκινητική ιστορία για την ανθρώπινη θέληση και την επιδίωξη του ονείρου, με φόντο την Κένυα.

Παρασκευή 8 Αυγούστου – Πλάτσα (πλατεία)

Ο αγαπημένος ήρωας των παιδικών μας χρόνων ζωντανεύει μέσα από την παράσταση Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης και το Μυστηριώδες Ξενοδοχείο», σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου. Μικροί και μεγάλοι θα γελάσουν, θα σαστίσουν και θα ταξιδέψουν στον μαγικό κόσμο του παραδοσιακού θεάτρου σκιών, μέσα στην ατμόσφαιρα μιας καλοκαιρινής πλατείας.

Σάββατο 9 Αυγούστου – Λαγκάδα (σχολείο)

Solar Cinema. Προβολή του ντοκιμαντέρ «Άτλας» (70’), σε σκηνοθεσία Ιωάννη Κατσέρη. Το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει με λιτότητα και δύναμη την εμπειρία των Ελλήνων που άφησαν πίσω την πατρίδα για ένα καλύτερο αύριο στη Γερμανία. Μέσα από εικόνες καθημερινότητας, μαρτυρίες και συναισθηματικά φορτισμένα πλάνα, το φιλμ γίνεται ένα κομμάτι συλλογικής μνήμης.

Κυριακή 10 Αυγούστου – Ρίγκλια (πλατεία)

Solar Cinema. Προβολή του ντοκιμαντέρ «Λενάκι, δυο φωτιές και δυο κατάρες» (72’), σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ινδαρέ. Το ντοκιμαντέρ φωτίζει την αθέατη πλευρά της ιστορίας ενός μικρού τόπου, μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας που κουβαλά τις πληγές και τις δυνάμεις μιας ολόκληρης εποχής.

Ένα ντοκιμαντέρ που συναντά το παρελθόν για να κατανοήσει το παρόν. Μια βαθιά προσωπική, αλλά ταυτόχρονα καθολική ιστορία για τη θέση της γυναίκας, τη βία και την επιβίωση, λίγο πριν την Επανάσταση του 1821.

11 Αυγούστου – Κάμπος (πλατεία)

Μουσική βραδιά με τους με τους Κωνσταντίνα Θεοδωροπούλου στο τραγούδι, Νίκο Λειβαδίτη κιθάρα/φωνη και Γιώργο Τσούλο στο μπουζούκι.

Ωρα Προσέλευσης: 8.30 μ.μ. – Εναρξη με τη δύση του ηλίου.

Επικοινωνία-Πληροφορίες: Για περισσότερες λεπτομέρειες και πλήρες πρόγραμμα, επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο του φεστιβάλ ή τη σελίδα του Δήμου Δυτικής Μάνης.