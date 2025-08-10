Ερχεται το «Kalamata Pamisos River Action»

Η διοργάνωση περιλαμβάνει πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, με στόχο την ψυχαγωγία και την τουριστική προβολή της περιοχής. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο ειδικά διαμορφωμένο πάρκο του

Παμίσου και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το φράγμα. Μετά την επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, το «Kalamata Pamisos River Action» επιστρέφει δυναμικά, εμπλουτισμένο με ποικίλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Συμμετέχουν φορείς καθώς και αθλητικά, μορφωτικά και πολιτιστικά σωματεία της ΚαλαμάταςΤο πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ιππασία, βαρκάδα, σκάκι, street food και μουσικές εκδηλώσεις.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι "Momentum" με τον Γιώργο Σπάλα (16/8), καθώς και οι "Ακροβάτες" και ο "Εισαγγελέας" (17/8). Παρών θα είναι και ο Θοδωρής Ζαγοράκης, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα για φωτογραφίες και αυτόγραφα. Οι εκδηλώσεις θα διαρκούν από τις 9 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Η είσοδος και το πάρκινγκ είναι δωρεάν.