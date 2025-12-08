ΕΕ: Ο Αντόνιο Κόστα καταγγέλλει την απειλή ανάμειξης των ΗΠΑ του Ντ. Τραμπ στην πολιτική ζωή της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θεωρεί απαράδεκτη την «απειλή ανάμειξης» στην πολιτική της ζωή, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ μετά τη δημοσίευση της νέας στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ που καταφέρεται κατά των Ευρωπαίων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους ευρωπαίους πολίτες για να επιλέξουν ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί», είπε.

Αν και είναι φυσιολογικό οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ενωση να μην μοιράζονται την ίδια άποψη για πολλά θέματα, «αυτό που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε είναι μία απειλή ανάμειξης στην πολιτική ζωή της Ευρώπης», είπε ο Αντόνιο Κόστα.

Η έννοια της ελευθερίας του λόγου για παράδειγμα είναι διαφορετική στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία της έκφρασης χωρίς ελευθερία ενημέρωσης... Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία λόγου αν η ελευθερία της ενημέρωσης των πολιτών θυσιάζεται στην υπηρεσία των τεχνο-ολιγαρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες!».

ΑΠΕ-ΜΠΕ