Εκδηλώσεις μνήμης για τον Πέτρο Θέμελη στη Μεθώνη

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 30 Αυγούστου (ώρα 20.30) στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης (πλατεία παραλίας) θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη της προέδρου της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Ε. Λαμπροπούλου με θέμα «Πέτρος Θέμελης και Aρχαία Μεσσήνη: μία σχέση με ισχυρό αποτύπωμα στην συλλογική μας μνήμη».

Στην ίδια εκδήλωση ο πρόεδρος του συλλόγου θα παρουσιάσει σε σύντομη παρέμβασή του την προσφορά του Π. Θέμελη στη Μεθώνη και στον Σύλλογο Φίλων Κάστρου Μεθώνης.

Την Κυριακή 31 Αυγούστου (ώρα 21.00) στην αυλή του σχολείου "Συγγρού" (πλατεία Συγγρού) θα προβληθεί η ταινία «Ο Διάλογος του Θέμελη» του σκηνοθέτη Ε. Ευθυμίου, η οποία προβλήθηκε πριν λίγους μήνες στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας.

“Σας περιμένουμε όλες και όλους το Σάββατο για να τιμήσουμε τον διανοούμενο της αρχαιολογίας για την προσφορά του στην πατρίδα μας, τον άνθρωπο που αγάπησε τη Μεθώνη και να παρακολουθήσουμε τον αποκαλυπτικό διάλογό του στην ταινία την Κυριακή”, αναφέρει στο κάλεσμα του ο σύλλογος. Η είσοδος και στις δύο εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.