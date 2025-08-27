Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας στο Νεοχώρι Ιθώμης

Στον τόπο καταγωγής της θρυλικής Μαρίας Κάλλας, θα διοργανωθεί και φέτος από το Δήμο Οιχαλίας μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο, αφιερωμένη στην αξέχαστη Ελληνίδα και κορυφαία σοπράνο η οποία θεωρείται μια από τις σημαντικότερες υψιφώνους στην ιστορία της όπερας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την εκδήλωση: «Amore. Amour. Έρως» και να ταξιδέψει νοερά μέσα από τις πιο αγαπημένες άριες του ιταλικού και γαλλικού ρεπερτορίου της όπερας. Πρωταγωνίστριες αυτής της ξεχωριστής βραδιάς θα είναι η διακεκριμένη μέτζο σοπράνο Ιωάννα Κύκνα και η βραβευμένη πιανίστα Μαριλένα Σουρή, οι οποίες θα ενώσουν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις για να δημιουργήσουν μια εμπειρία γεμάτη πάθος, συγκίνηση και λυρισμό. Η εκδήλωση εκτός από μια υψηλής αισθητικής μουσική πρόταση, αποτελεί έναν ύμνο στον έρωτα, αλλά και μια τιμητική αναφορά στη Μαρία Κάλλας, που με την τέχνη της συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της όπερας σε όλο τον κόσμο.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΕΣ

Ιωάννα Κύκνα – Μέτζο Σοπράνο: Η Ιωάννα Κύκνα γεννήθηκε και σπούδασε στην Αθήνα. Το 2021 αποφοίτησε με Δίπλωμα Μονωδίας και Β΄ Βραβείο από το Ωδείο Ατενέουμ, στην τάξη της Χριστίνας Γιαννακοπούλου, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ. Συνέχισε τις σπουδές της στο Βασιλικό Κονσερβατόριο της Αμβέρσας στο Βέλγιο, όπου το 2023 απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Κλασικό Τραγούδι. Από τον Νοέμβριο του 2024 είναι μέλος του Θεάτρου Maggio Musicale στη Φλωρεντία, στο πρόγραμμα νέων καλλιτεχνών. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συναυλιών και παραστάσεων στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Αυστρία και την Πορτογαλία, ενώ έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με διακεκριμένους καλλιτέχνες, όπως οι: Anna Pirozzi, Linda Watson, Cheryl Studer, Malcolm Martineau, Joseph Middleton, Riccardo Frizza, Cecilia Ligorio, Roberto De Candia κ.ά.

Μαριλένα Σουρή – Πιάνο: Η Μαριλένα Σουρή γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε στο LUCA School of Arts / Lemmensinstituut στη Λουβέν, Βέλγιο, όπου απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.A. Piano Performance) υπό την καθοδήγηση του διεθνούς φήμης πιανίστα Alan Weiss. Από τον Φεβρουάριο του 2020 εργάζεται ως συνοδός πιανίστα και βοηθός μουσικής προετοιμασίας της Παιδικής Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα περιλαμβάνει ρεσιτάλ, εμφανίσεις με σύνολα μουσικής δωματίου, συμμετοχές σε φεστιβάλ και συνεργασίες με ορχήστρες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει συμπράξει ως σολίστ με τη LUCA Chamber Orchestra και τη Sinfonietta Αθηνών.