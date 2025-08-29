Χρηματοδότηση 1,7 εκ. ευρώ για το Κάστρο Μεθώνης

“Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ανακοινώνει τη νέα χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκ. ευρώ για το έργο “Στερέωση και αποκατάσταση του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του Κάστρου Μεθώνης»”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, “η χρηματοδότηση αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας μεγάλης διαδρομής έργων πολιτισμού που ξεκίνησε το 2022, με τη στερέωση του Κάστρου της Κορώνης, την αποκατάσταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας και την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σημαντικός σταθμός αποτέλεσε η συνάντηση της 18ης Ιουλίου, του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Καρβέλα με την υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας. Εκεί παρουσιάστηκε ο σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του Κάστρου Μεθώνης και, χάρη στις άμεσες ενέργειες της υπουργού, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση ενός έργου που στηρίζεται σε πλήρως ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη μελέτη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ)”.

* Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας σημειώνει: “Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για το Κάστρο της Μεθώνης, για τον Δήμο μας, αλλά και για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Χάρη στην υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, που στέκεται διαρκώς αρωγός στον τόπο μας, διασφαλίζεται η διάσωση ενός μνημείου μοναδικής αξίας για τον ελληνικό και μεσογειακό πολιτισμό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κα υπουργό, τα στελέχη του υπουργείου, τον πρώην περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα και τον γενικό γραμματέα κ. Γιώργο Διδασκάλου, που με την καθοριστική συμβολή τους καταστήσαμε ώριμο το έργο και σήμερα βλέπουμε το όραμά μας να γίνεται πράξη.

Η ανάδειξη του Κάστρου Μεθώνης δεν είναι μόνο πράξη διάσωσης ενός μνημείου, αλλά και επένδυση στον πολιτισμό, τον τουρισμό και το μέλλον του τόπου μας. Η Μεθώνη και ολόκληρη η Μεσσηνία μπαίνουν δυναμικά στο προσκήνιο, κερδίζοντας τη θέση που τους αξίζει στο παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθαι”.