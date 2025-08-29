Εικαστικό Εργαστήρι: Αυλαία για την έκθεση «Εικαστικές Διαδρομές»

Ολοκληρώνεται σήμερα η επετειακή έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου της Κ.Ε. «Φάρις» με τίτλο «Εικαστικές Διαδρομές».

Η έκθεση που σηματοδότησε τη λήξη της εκπαιδευτικής χρονιάς, φιλοξενεί πολλές εκατοντάδες έργα των 380 σπουδαστών του Εικαστικού Εργαστήριου.

Ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική, αγιογραφία, σχέδιο και παιδική τέχνη συνθέτουν ένα πολύχρωμο και πολυφωνικό σύνολο που αποτυπώνει την καλλιτεχνική πορεία της εκπαιδευτικής χρονιάς. Η φετινή έκθεση έχει και ιδιαίτερο χαρακτήρα: το Εικαστικό Εργαστήριο Καλαμάτας γιορτάζει 40 χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης λειτουργίας. Από τα πρώτα εργαστήρια εικαστικών σπουδών που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, παραμένει σταθερά ένας μοναδικός χώρος παιδείας, δημιουργικότητας και συλλογικής έκφρασης. Αξιοσημείωτο είναι ότι για τρίτο συνεχόμενο έτος σημειώθηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των σπουδαστών, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική και τη διαρκή απήχηση του Εργαστηρίου στην τοπική κοινωνία και πέρα από αυτήν.

Η έκθεση είναι επισκέψιμη από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ..