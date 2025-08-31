Επανέρχονται οι προβολές στο Doc Cafe

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στην προβολή της ταινίας-ντοκιμαντέρ "Ενωθείτε για την Μπισάου - Αγροοικολογία και φεμινισμός στη Γουινέα Μπισάου” της φίλης και συνεργάτιδος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, Iara Lee. Η ταινία ακολουθεί γυναίκες από τη Γουινέα-Μπισάου της Δυτικής Αφρικής, καθώς αυτές επιτυγχάνουν την αυτάρκειά τους μέσω της αγροοικολογίας, αμφισβητούν τον πατριαρχικό θεσμό, απορρίπτουν τον αναγκαστικό γάμο και διαμαρτύρονται για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Η ταινία αποτελεί παραγωγή του οργανισμού Cultures of Resistance Films, ο οποίος δημιουργεί και διανέμει ντοκιμαντέρ που προάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.
Την επανέναρξη των προβολών του στο Doc Cafe μετά τη θερινή διακοπή ανακοίνωσε το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, ξεκινώντας τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ..
