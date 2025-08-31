Επανέρχονται οι προβολές στο Doc Cafe

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στην προβολή της ταινίας-ντοκιμαντέρ "Ενωθείτε για την Μπισάου - Αγροοικολογία και φεμινισμός στη Γουινέα Μπισάου” της φίλης και συνεργάτιδος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, Iara Lee. Η ταινία ακολουθεί γυναίκες από τη Γουινέα-Μπισάου της Δυτικής Αφρικής, καθώς αυτές επιτυγχάνουν την αυτάρκειά τους μέσω της αγροοικολογίας, αμφισβητούν τον πατριαρχικό θεσμό, απορρίπτουν τον αναγκαστικό γάμο και διαμαρτύρονται για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Η ταινία αποτελεί παραγωγή του οργανισμού Cultures of Resistance Films, ο οποίος δημιουργεί και διανέμει ντοκιμαντέρ που προάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.