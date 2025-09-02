eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2025

Κινητοποίηση για το Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών

Κινητοποίηση υπήρξε σε ότι έχει να κάνει με το Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών Καλαμάτας, μετά τη σχετική αναφορά της “Ε” για την πιθανή μη πραγματοποίηση του.

Η διοργάνωση στο πλαίσιο των δράσεων του Πολιτιστικού Καλοκαιριού του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. «Φάρις» ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις τον Αύγουστο του 2022 ενώ πέρυσι πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, με τη συμμετοχή 17 χορευτικών συλλόγων της Μεσσηνίας, σε μια χορευτική συνάντηση σχεδόν 500 χορευτών η οποία αγκαλιάστηκε από το κοινό της πόλης. Για τη φετινή θερινή περίοδο ωστόσο δεν υπήρξε κάποια σχετική ανακοίνωση, αναλαμβάνοντας δράση ο εμπνευστής της εκδήλωσης Νίκος Κισκήρας. Συγκεκριμένα, ο ίδιος έχει κινήσει τις διαδικασίες για το 4ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Όπως μας ενημέρωσε μάλιστα ο κ. Κισκήρας, μέχρι στιγμής έχουν γίνει επαφές με 21 χορευτικά της περιοχής, αριθμός που ενδέχεται να αυξηθεί.
