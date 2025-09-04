Φεστιβάλ Κορώνης: Συναυλία με το κουαρτέτο εγχόρδων L’anima

Πρόκειται για ένα καταξιωμένο σύνολο μουσικής δωματίου με συνεχόμενη κι αδιάλειπτη παρουσία απ' το 1996 έως σήμερα. Τα μέλη του έχουν προσωπική σολιστική δραστηριότητα αλλά είναι και κορυφαία μέλη ελληνικών ορχηστρών.

Το πρόγραμμα που παρουσιάζουν ανοίγει με το κουαρτέτο του Joseph Haydn "Οι Πέμπτες", ένα απ' τα διασημότερα κουαρτέτα του συνθέτη ο οποίος θεωρείται ο πατέρας του κουαρτέτου εγχόρδων και της Συμφωνίας, με πάνω από 100 έργα και στα δύο είδη. Θα συνεχίσουν με ένα έργο του Χανς Κράσα, Τσεχοεβραίου συνθέτη που ήταν ένας απ' τους τελευταίους που εκτελέστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του χιτλερικού καθεστώτος. Ο Κράσα οργάνωσε πολιτιστική ζωή μέσα στο στρατόπεδο, παρουσιάζοντας ακόμη και όπερες για παιδιά. Οι L’anima θα παρουσιάσουν το έργο του “Θέμα και Παραλλαγές”, έργο εξαιρετικά ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει ρεύματα του 20ου αιώνα, ακόμη και τζαζ στοιχεία. Θα κλείσουν με το "Αμερικάνικο" κουαρτέτο του Antonin Dvořàk, ένα από τα διασημότερα έργα του συνθέτη και δημοφιλέστερα της Ρομαντικής περιόδου, έργο στο οποίο ο συνθέτης είναι σαφώς επηρεασμένος απ' τα μοτίβα και θέματα τα οποία συνάντησε την περίοδο της διαμονής του στην Αμερική. Το κουαρτέτο αποτελείται από τους Στέλλα Τσάνη & Brunilda‐Eugenia Malo (βιολί), Αντώνη Μανιά (βιόλα), Λευκή Κολοβού (τσέλο). Οι τιμές εισιτηρίων είναι 12€, 10€ και 7€, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών.

Προπωλούμενα και διαδικτυακά εισιτήρια θα έχουν έκπτωση μέσω του ticketservices.gr, στο τηλ. 210 7234567 και στο κατάστημα Αλντεμπαράν.