Την ταινία "Συνέβη μια νύχτα" προβάλλει η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Την ταινία "Συνέβη μια νύχτα", 10’, σε σκηνοθεσία Φρανκ Κάπρα προβάλλει η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας την Πέμπτη, στις 9 μ.μ., στο "Vista Marina", Σαλαμίνος 8, στην Μαρίνα Καλαμάτας.

Παίζουν οι Κλαρκ Γκέιμπλ, Κλοντέτ Κολμπέρ, Γουόλτερ Κόνολι. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη.

Η Ελι Αντριους, μια πλούσια κληρονόμος, το σκάει για να παντρευτεί τον άντρα που αγαπά, όμως στο δρόμο γνωρίζει τον Πίτερ Γουόρν, έναν φιλόδοξο ρεπόρτερ. Εκείνος βλέπει στην ιστορία της τη μεγάλη του ευκαιρία, αλλά καθώς ταξιδεύουν μαζί, οι συγκρούσεις τους μετατρέπονται σε κάτι πιο βαθύ. Με εμπόδια, παρεξηγήσεις και ανατροπές να τους δοκιμάζουν, φτάνει η στιγμή που πρέπει να αποφασίσουν: θα ακολουθήσουν το πεπρωμένο ή θα χαθούν για πάντα;

Το «It happened one night» ήταν η μοναδική ταινία που σάρωσε και τα πέντε βασικά βραβεία (Καλύτερης ταινίας, Ανδρικού και Γυναικείου ρόλου, Σεναρίου, Σκηνοθεσίας) μέχρι και την «Φωλιά του κούκου» το 1975. Η επιτυχίας της οφείλεται κυρίως στις συναρπαστικές ερμηνείες του Κλαρκ Γκέιμπλ και της Κλοντέτ Κολμπέρ – εκείνη ως πλούσια κληρονόμος που το έχει σκάσει από το σπίτι της κι εκείνος ως ο δημοσιογράφος που την συναντά στον δρόμο.

Η ιστορία αποτελεί πρότυπο για το είδος της αλλά αξίζει να την θυμόμαστε για δύο κλασικές σκηνές, που και οι δύο θεωρήθηκαν αρκετά αισθησιακές και τολμηρές για την εποχή τους: στην πρώτη η Κολμπέρ σηκώνει την φούστα της για να δείξει την κάλτσα της και να σταματήσει κάποιο αυτοκίνητο με οτοστόπ και στην δεύτερη όταν αναγκάζονται να περάσουν την νύχτα μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Ο Γκέιμπλ εμφανίζεται με γυμνό στήθος, αλλά κρεμάει μια κουβέρτα ανάμεσά τους (“τα τείχη της Ιεριχούς!”) για να σεβαστεί την σεμνοτυφία της αν κι εκείνος φαίνεται πιο αμήχανος από εκείνη.

Η τόλμη της Κολμπέρ την τοποθέτησε στην ομάδα των γυναικών ηθοποιών που στην εποχή τους, θεωρήθηκαν δυναμικές και φεμινίστριες όπως οι Ντέιβις, Χέπμπορν, Κρόφορντ και Στάνγουικ.

Θαυμάσια σκρούμπολ κωμωδία της δεκαετίας του 30, μ’ έξυπνο σενάριο από τον Ρόμπερτ Ρίσκιν (βασισμένο σε μια ιστορία που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cosmopolitan) κι εξαιρετικό ρυθμό από τον σπουδαίο σκηνοθέτη Φρανκ Κάπρα.