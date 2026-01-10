eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026 13:27

Τοποθετήσεις προϊσταμένων σε υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας

Τοποθετήσεις προϊσταμένων σε υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας

Διευθύντριες και προϊστάμενες σε υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας ορίστηκαν και τοποθετήθηκαν υπάλληλοι, με αποφάσεις του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου.


Συγκεκριμένα, ορίστηκαν:
Ως προϊστάμενη στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύθυνσης Διοικητικών η Ευαγγελία Μαμαλούκου.
Ως προϊστάμενη στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύθυνσης Πρόνοιας η Βασιλική Τριανταφυλλίδη.
Ως προϊστάμενη στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας, Ελέγχων της Διεύθυνσης Πρόνοιας η Αικατερίνη Λαμπρινάτου.
Ως προϊστάμενη στο Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών η Μαρία Πουλοπούλου.

