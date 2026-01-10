Τοποθετήσεις προϊσταμένων σε υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας



Συγκεκριμένα, ορίστηκαν:

Ως προϊστάμενη στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύθυνσης Διοικητικών η Ευαγγελία Μαμαλούκου.

Ως προϊστάμενη στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύθυνσης Πρόνοιας η Βασιλική Τριανταφυλλίδη.

Ως προϊστάμενη στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας, Ελέγχων της Διεύθυνσης Πρόνοιας η Αικατερίνη Λαμπρινάτου.

Ως προϊστάμενη στο Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών η Μαρία Πουλοπούλου.