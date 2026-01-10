Τοποθετήσεις προϊσταμένων σε υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας

00:32 12/01
Συγκεκριμένα, ορίστηκαν:
Ως προϊστάμενη στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύθυνσης Διοικητικών η Ευαγγελία Μαμαλούκου.
Ως προϊστάμενη στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύθυνσης Πρόνοιας η Βασιλική Τριανταφυλλίδη.
Ως προϊστάμενη στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας, Ελέγχων της Διεύθυνσης Πρόνοιας η Αικατερίνη Λαμπρινάτου.
Ως προϊστάμενη στο Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών η Μαρία Πουλοπούλου.