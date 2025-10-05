Πανελλήνιο πρωτάθλημα χορού το Νοέμβριο στην Καλαμάτα

Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα θα υποδεχτεί ένα τέτοιο κορυφαίο χορευτικό πρωτάθλημα. Το Kalamata Dance Cup είναι ήδη καθιερωμένο ως ο σημαντικότερος διεθνής αγώνας DanceSport στην Ελλάδα, και η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή με την προσθήκη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Η Καλαμάτα έχει αναδειχθεί σε έναν κεντρικό προορισμό για το DanceSport, και η φιλοξενία των Greek Open DanceSport Championships σε έναν χώρο υψηλών προδιαγραφών θα προσφέρει την ιδανική σκηνή για τους αθλητές. To Kalamata Dance Cup θα διεξαχθεί από τις 15-16 Νοεμβρίου στην "Τέντα". Αυτό το γεγονός, που περιλαμβάνει και το Greek Open Championship της CSIT, αναμένεται να προσελκύσει κορυφαίους χορευτές και ένα μεγάλο κοινό, ενισχύοντας περαιτέρω τη φήμη της Καλαμάτας ως "Πόλη του Χορού". Σύμφωνα με τους διοργανωτές, διαγωνιζόμενοι από κάθε γωνιά της χώρας θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, διεκδικώντας τη δόξα μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό. «Με διεθνώς αναγνωρισμένους κριτές, εντυπωσιακή παραγωγή, παρκέ παγκόσμιων προδιαγραφών και τη φιλοξενία του KDC, πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από έναν διαγωνισμό. Δεν είναι τυχαίο που το περιοδικό Dance Review χαρακτήρισε το KDC ως τον “Διαγωνισμό της Χρονιάς“» τονίζεται. Το event τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας.