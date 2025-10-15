Ο εικαστικός τομέας του Δήμου Καλαμάτας, παρουσιάζει τη νέα εικαστική έκθεση «Ασπρο - Μαύρο / Black & White» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Η έκθεση, θα εγκαινιαστεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου και ώρα 12 μ. στην αίθουσα Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Η εικαστική έκθεση που θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου, διερευνά τη μονοχρωμία ως πεδίο αισθητικής και εννοιολογικής αναζήτησης, παρουσιάζοντας έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που αναδεικνύουν τη δυναμική ανάμεσα στα όρια και τις αντιθέσεις της εικαστικής γλώσσας.

Τη διεύθυνση της έκθεσης έχει ο διευθυντής του Εικαστικού Τομέα της Κ.Ε. Φάρις, γλύπτης Παναγιώτης Λαμπρινίδης και την επιμέλεια υπογράφει η Αρτεμις Ποταμιάνου.