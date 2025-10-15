Καλαμάτα: Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Δάφνη Κωστοπούλου»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Δάφνη Κωστοπούλου, Από τη Φόρμα στην Υλη», την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στο χώρο τέχνης Α49.

Η έκθεση, που συνδιοργανώνεται από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας – Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης και το Ιδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, περιλαμβάνει 25 έργα, κυρίως από τη συλλογή της Πινακοθήκης Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, αλλά και από τη συλλογή του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Η διάρκειά της είναι έως τις 10 Ιανουαρίου 2026, με ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 11 π.μ. – 2 μ.μ. & 6 μ.μ. – 9 μ.μ. Σάββατο: 11 π.μ. – 2 μ.μ. Κυριακή: κλειστά.