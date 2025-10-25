Εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση «Black & White στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (βίντεο)

Η έκθεση, την οποία επιμελείται η Άρτεμις Ποταμιάνου, διοργανώνεται από τον Εικαστικό Τομέα του Δήμου Καλαμάτας, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Λαμπρινίδη. Στο πλαίσιό της παρουσιάζονται έργα 33 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που εστιάζουν αποκλειστικά στο άσπρο και το μαύρο. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη συνομιλία γύρω από τα όρια του χρωματικού φάσματος, όπου ζωγράφοι, γλύπτες και χαράκτες από διαφορετικές γενιές και χώρες συναντώνται γύρω από την έννοια της αντίθεσης — όχι μόνο ως αισθητικής επιλογής, αλλά και ως εργαλείου διαλόγου. Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες Παρασκευή, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος έκανε κάλεσμα σε ντόπιους και επισκέπτες να θαυμάσουν από κοντά την έκθεση η οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο. Ο ίδιος σχολίασε πως η έκθεση δίνει το δικαίωμα στο φιλότεχνο κοινό να παρακολουθήσει το διάλογο ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, και στη σύνθεση με την αντίθεση. Ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης έκανε λόγο για μια διαφορετική έκθεση, η οποία θα δώσει όπως είπε τροφή για σκέψη. Ο Διευθυντής του Εικαστικού Τομέα Παναγιώτης Λαμπρινίδης δήλωσε πως πρόκειται για μια από τις πιο τολμηρές εκθέσεις που έχουν παρουσιαστεί από τον Τομέα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, καθώς διαπραγματεύεται τις πιο τολμηρές εκφράσεις των εικαστικών. Ο ίδιος, υπογράμμισε πως οι καλλιτέχνες προέρχονται από διαφορετικές χώρες, νοοτροπίες και κουλτούρες, μέσα από ένα αποτέλεσμα που αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Η εικαστικός και επιμελήτρια Άρτεμις Ποταμιάνου εκθείασε το χώρο που θα φιλοξενηθεί η έκθεση, θεωρώντας πως είναι ο ιδανικότερος σε συνάρτηση με το δίπολο άσπρου-μαύρου. «Το ένα δεν νικάει ο άλλο, αλλά στην πραγματικότητα το ένα στηρίζει και δημιουργεί το άλλο» σχολίασε, παρατηρώντας πως οι εικαστικοί θέτουν ερωτήματα και επισημαίνουν τα ίχνη της ύπαρξης. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες είναι οι εξής (αλφαβητικά): Νίκος Αλεξίου, Άγγελος Αντωνόπουλος, Terry Atkinson, Guerrilla Girls, Γιώργος Γυπαράκης, Βαγγέλης Δημητρέας, Bella Easton, Νίκος Εγγονόπουλος, Νίκος Έξαρχος, Γιώργος Λαζόγας, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Γιάννης Λασηθιωτάκης, Boris Lafargue, Μαριάνο και Ντένις Καπουράνη, Βάσω Κατράκη, Νίκος Κεσσανλής, Ειρήνη Μπεχλιτζανάκη, Takashi Murakami, Mj Tom of LosOtros, Δημήτρης Μυτάς, Yoko Ono, Νίκος Παπαδόπουλος, Άρτεμις Ποταμιάνου, Γιώργος Σικελιώτης, Τάκης, Α. Τάσσος (Αναστάσιος Αλεβίζος), Mark Titchner, Τάσσος Τριανταφύλλου, Γιάννης Τσαρούχης, Κώστας Τσόκλης, Γιώργος Χαρβαλιάς, Βαγγέλης Χατζής, Διονύσης Χριστοφιλογιάννης.

Τ.Αν.