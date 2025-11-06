«Ταξίδι στο Παρίσι» για το Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου

Στο Παρίσι «ταξιδεύει» την Κυριακή Νοεμβρίου το Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων «Μουσείο χωρίς σύνορα». Πιο συγκεκριμένα ταξιδεύει στο Musée de Cluny, ένα μουσείο που σε ταξιδεύει πίσω στον Μεσαίωνα.

Το Musée de Cluny είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσεία της Ευρώπης, αφιερωμένο στη γοτθική τέχνη, στα μεσαιωνικά αντικείμενα, στα υφάσματα, τα αγάλματα και τα βιτρό που φιλτράρουν το φως και γεμίζουν τον χώρο με μαγικά χρώματα.

Σε αυτή τη συνάντηση του Μουσείου Χωρίς Σύνορα θα γνωρίσουν:

Πώς οι άνθρωποι του Μεσαίωνα χρησιμοποιούσαν το φως στα βιτρό για να αφηγηθούν ιστορίες. Πώς τα παράθυρα των ναών μετατρέπονταν σε έργα τέχνης. Και φυσικά… θα φτιάξουν τα δικά τους βιτρό με διαφάνειες, παίζοντας με χρώμα, φως και φαντασία.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί. (τηλέφωνο επικοινωνίας 6949787213).

