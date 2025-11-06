KaDISS 2025: Η Καλαμάτα στο επίκεντρο της διεθνούς θεατρικής εκπαίδευσης

Με φόντο τη Μεσσηνιακή γη και την καλλιτεχνική ενέργεια του θεάτρου, το 7ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας (KaDISS 2025) ολοκλήρωσε έναν ακόμη δημιουργικό κύκλο, επιβεβαιώνοντας τον θεσμό ως ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα στο πεδίο των παραστατικών τεχνών.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και με τη στήριξη του Πνευματικού Κέντρου, η φετινή διοργάνωση αφιερώθηκε στη μαγεία του Σαίξπηρ, μέσα από το εργαστήριο “Shakespeare Lab, vol. II”, υπό την καθοδήγηση του διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Andrew Visnevski.

Για τρεις εβδομάδες, νέοι και νέες από την Ελλάδα και το εξωτερικό βίωσαν μια εντατική εμπειρία θεατρικής εκπαίδευσης — 97 ώρες μαθημάτων που συνδύασαν πειθαρχία, φαντασία και βαθιά ανθρώπινη επαφή με τον δραματικό λόγο.

Παράλληλα, το KaDISS άνοιξε τους ορίζοντες των συμμετεχόντων μέσα από πολιτιστικές επισκέψεις στην Αρχαία Θουρία και στον Ιππικό Όμιλο Καλαμάτας, συνδέοντας τη θεατρική πράξη με τη φύση και την ιστορία του τόπου.

Πιο αναλυτικά, οι διοργανωτές τονίζουν για το KaDISS 2025 τα εξής: Το 7ο Διεθνές Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας είναι το αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και του θεατρικού Οργανισμού Theatre Alive!, με τον Σύλλογο Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” του Μ.Σ.Κ. να είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος. Το Διεθνές Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας 2025 τελούσε υπό την Αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και είχε τη στήριξη του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας “Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή”, στο αμφιθέατρο του οποίου πραγματοποιήθηκαν και τα μαθήματα της φετινής διοργάνωσης. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του KaDISS 2025 ήταν Δευτέρα 18 Αυγούστου έως και Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025. Κατά τη διάρκεια τριών εβδομάδων εντατικής εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες-ουσες μαθητές-τριες παρακολούθησαν καθημερινά μαθήματα, υπό την καθοδήγηση του καταξιωμένου Βρετανού σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του KaDISS, Andrew Visnevksi, συνολικής διάρκειας 97 ωρών. Φέτος το KaDISS 2025 παρουσίασε το Shakespeare Lab, vol. II, ένα εργαστήριο αφιερωμένο στο έργο, τη γλώσσα και τους χαρακτήρες του Γουίλιαμ Σαίξπηρ.

Κάθε πρωί, τα μαθήματα ξεκινούσαν στις 10.00 με προθέρμανση φωνής και ασκήσεις σώματος. Στη συνέχεια ακολουθούσε το μάθημα διδασκαλίας της υποκριτικής. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι συμμετέχοντες έπαιρναν το πρόγευμά τους και το αμφιθέατρο καθαριζόταν επιμελώς. Τα μαθήματα ολοκληρώνονταν το μεσημέρι, ώρα 16.00. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Θεάτρου Καλαμάτας, σκηνοθέτης Andrew Visnevski, ιδρυτής και τ. επικεφαλής των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού τμήματος της Βασιλικής Ακαδημίας Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (RADA), διηύθυνε το μάθημα "Shakespeare / Scene Study". Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του θεάτρου και τη βαθιά κατανόηση της γλώσσας του Σαίξπηρ, ο Andrew δίδαξε στους μαθητές πώς να δημιουργούν χαρακτήρες μέσα από τη δραματική ποίηση του συγγραφέα. Φέτος οι μαθητές εργάστηκαν σε επιλεγμένες σκηνές και μονολόγους από τα έργα του. Μέσα σε τρεις εβδομάδες, μέσω εντατικής προετοιμασίας και εμβάθυνσης με αυτοσχεδιασμό και φαντασία, οι σπουδαστές κατάφεραν να αποκτήσουν μια εις βάθος ανθρώπινη σχέση με αυτό το βασικό σημείο αναφοράς του παγκόσμιου θεάτρου – μια σπάνια ευκαιρία και επίτευγμα στη δραματική εκπαίδευση.

Η καθιέρωση ως θεσμού και η συνέχιση σε ετήσια βάση του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Θεάτρου Καλαμάτας ήταν και παραμένει κεντρικός στόχος για τον Σύλλογο Αποφοίτων "Μαρία Κάλλας" και τους συνεργάτες του. Σε μια εποχή αβεβαιότητας, υπάρχει ανάγκη για εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας στον χώρο των τεχνών. Το KaDISS προσφέρει μια ιδανική ευκαιρία για όσους θέλουν να σπουδάσουν σοβαρά και εντατικά με δασκάλους διεθνούς φήμης – και σε μια τοποθεσία εξαιρετικής ομορφιάς. Στόχος μας είναι οι δραστηριότητες του Kalamata Drama να αναπτύσσονται κάθε χρόνο, να προσφέρουν περισσότερα στην τοπική κοινωνία και πέρα από αυτήν, αλλά και να προκαλούν δημιουργικά, εντός και εκτός Ελλάδας, με νέες και ποιοτικές προτάσεις στον χώρο των παραστατικών τεχνών. Επιδιώκουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τον διεθνή χαρακτήρα του KaDISS, με τη συμμετοχή περισσότερων φοιτητών από το εξωτερικό και την προσέλκυση καταξιωμένων επαγγελματιών από τον χώρο του θεάτρου.

Πολιτιστικές δράσεις

Στις 26 Αυγούστου, η ομάδα του KaDISS 2025 επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Θουρίας, όπου ξεναγήθηκε από την επικεφαλής της ανασκαφής, Δρ. Ξένη Αραπογιάννη.

Στις 30 Αυγούστου, οι συμμετέχοντες πέρασαν μια μοναδική ημέρα στον Ιππικό Όμιλο του Νίκου Δρούγα, παρατηρώντας τα άλογα και συμμετέχοντας σε βιωματική δράση που περιελάμβανε και κολύμπι μαζί τους στη θάλασσα – μια εμπειρία που ενίσχυσε τη σωματική και αισθητηριακή τους απελευθέρωση.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, οι μαθητές και οι καθηγητές του KaDISS να γνωρίσουν την Καλαμάτα και όσα μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη και τον καλλιτέχνη. Θέλουμε να κατανοήσουν γιατί διοργανώνουμε ένα διεθνές θερινό σχολείο στη Μεσσηνία, όπου η φυσική ομορφιά συνδυάζεται με κατάλληλες υποδομές και επαγγελματισμό υψηλών προδιαγραφών. Το 7ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας 2025 ολοκλήρωσε με επιτυχία τον στόχο του, προχωρώντας με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα στα επόμενα δημιουργικά σχέδια του Kalamata Drama. Η βασική μας αρχή παραμένει η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των δασκάλων, των μαθητών, των χορηγών, των συνεργατών και των εθελοντών, η αρμονική συνεργασία, η άρτια οργάνωση και το όραμά μας να καταστεί η Καλαμάτα σημείο αναφοράς για τη θεατρική εκπαίδευση.