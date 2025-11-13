eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025 20:30

Παράσταση κουκλοθεάτρου στη Βιβλιοθήκη της Σπάρτης

Γράφτηκε από την

Παράσταση κουκλοθεάτρου στη Βιβλιοθήκη της Σπάρτης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παράσταση κουκλοθεάτρου με τίτλο «Οικολογήματα» 50’ από την ομάδα Κοκού – Μουκλό παρουσιάζεται την Κυριακή στη Βιβλιοθήκη της Σπάρτης.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Πελοποννήσου.

Μικρές ιστορίες για το περιβάλλον συνθέτουν μια διαδραστική παράσταση που συνδυάζει το κουκλοθέατρο με το παιδικό θέατρο.

Η παράσταση αποτελείται από ιστορίες βασισμένες στα ομώνυμα βιβλία του Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Η παράσταση έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να μην αφήνει τα παιδιά απλούς θεατές αλλά τα καλεί να συμμετέχουν με την γνώμη τους και τις αντιδράσεις τους κατά την διάρκεια της εξέλιξης της παράστασης.

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις