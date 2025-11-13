Παράσταση κουκλοθεάτρου στη Βιβλιοθήκη της Σπάρτης

Παράσταση κουκλοθεάτρου με τίτλο «Οικολογήματα» 50’ από την ομάδα Κοκού – Μουκλό παρουσιάζεται την Κυριακή στη Βιβλιοθήκη της Σπάρτης.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Πελοποννήσου.

Μικρές ιστορίες για το περιβάλλον συνθέτουν μια διαδραστική παράσταση που συνδυάζει το κουκλοθέατρο με το παιδικό θέατρο.

Η παράσταση αποτελείται από ιστορίες βασισμένες στα ομώνυμα βιβλία του Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Η παράσταση έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να μην αφήνει τα παιδιά απλούς θεατές αλλά τα καλεί να συμμετέχουν με την γνώμη τους και τις αντιδράσεις τους κατά την διάρκεια της εξέλιξης της παράστασης.