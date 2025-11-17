Το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Καλαμάτα

H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Καλαμάτα. Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 9 μ.μ. το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας το τρίπτυχο χορού “Return of the Summer”, με τις χορογραφίες Μπολερό του Κωνσταντίνου Ρήγου, σε μουσική Μορίς Ραβέλ, Point of No Return του Γιάννη Μανταφούνη, σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και Les Nuits d’été του Κωνσταντίνου Ρήγου, πάνω στη μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που ξεχειλίζει από δυναμισμό και ενέργεια.

Από σήμερα η διάθεση των δελτίων

Για την παρακολούθηση της παράστασης θα διατεθούν δωρεάν δελτία προτεραιότητας από την www.ticketservices.gr.

Η διάθεση των δελτίων θα ξεκινήσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Κάθε θεατής μπορεί να προμηθευτεί έως δύο δελτία εισόδου ανά παράσταση. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Φάρις θα διαρκέσει δύο χρόνια. To μνημόνιο περιλαμβάνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα παραστατικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2025. Όλες οι παραστάσεις και οι δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.