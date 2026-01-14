Καλαμάτα: Κατάμεστο το αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής για την παράσταση «Μίστερο Μπούφο» από τη Θεατρική Ομάδα της ΚΝΕ

Η παράσταση, που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και κατέκλυσε το χώρο του αμφιθεάτρου, ήταν μια ζωντανή διασκευή του διάσημου έργου του Ιταλού συγγραφέα, με την υπογραφή της ΚΝΕ, που κατάφερε να συνδυάσει το πνεύμα του κλασικού θεατρικού έργου με τις σύγχρονες ανησυχίες και αγωνίες της κοινωνίας.

Με την έντονη λαϊκή σάτιρα και την αφοπλιστική της κριτική, η παράσταση ανέδειξε τη συνεχιζόμενη καταπίεση των «από κάτω» και την αναγκαιότητα της ενότητας και της αντίστασης απέναντι στις εξουσιαστικές δυνάμεις. Το «Μίστερο Μπούφο», ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Ντάριο Φο, διατηρεί το πνεύμα της ανατροπής και της ειρωνείας, μιλώντας για την αδικία, τη διαστρέβλωση της αλήθειας και την καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως ακριβώς το έκανε και το 1969 όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ιταλία. Η Θεατρική Ομάδα της ΚΝΕ, με την έξυπνη και ζωντανή ερμηνεία των ηθοποιών, κατάφερε να προσφέρει στο κοινό μια παράσταση που είχε έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα άγγιξε την καρδιά των θεατών με την καυστική της σατιρική διάθεση. Το έργο αποτέλεσε ένα δυνατό σχόλιο για τη σύγχρονη κοινωνία, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες με τις καταστάσεις του παρελθόντος, και τονίζοντας την ανάγκη για αλληλεγγύη και αγώνα ενάντια στην αδικία.