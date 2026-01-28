Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλιτσιωτών “Η Φανερωμένη”: Τέλος εποχής για τον Παναγιώτη Λυμπέρη μετά από 22 χρόνια

20:41 28/01
Η απόφασή του έρχεται μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.
Ο πρώην πρόεδρος τόνισε τη σημασία της στήριξης των μελών, των φίλων και των Συλλόγων όλα αυτά τα χρόνια και ευχήθηκε καλή θητεία στη νέα διοίκηση.
Δεν θα συμμετάσχει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλιτσιωτών «Η Φανερωμένη» ο Παναγιώτης Λυμπέρης, ο οποίος κατείχε τη θέση του προέδρου από την ίδρυση του συλλόγου για 22 χρόνια, προωθώντας δράσεις που αναδεικνύουν τις παραδόσεις, τα έθιμα και την πολιτιστική ζωή του χωριού.
