Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλιτσιωτών “Η Φανερωμένη”: Τέλος εποχής για τον Παναγιώτη Λυμπέρη μετά από 22 χρόνια

Δεν θα συμμετάσχει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλιτσιωτών «Η Φανερωμένη» ο Παναγιώτης Λυμπέρης, ο οποίος κατείχε τη θέση του προέδρου από την ίδρυση του συλλόγου για 22 χρόνια, προωθώντας δράσεις που αναδεικνύουν τις παραδόσεις, τα έθιμα και την πολιτιστική ζωή του χωριού.

Η απόφασή του έρχεται μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.

Ο πρώην πρόεδρος τόνισε τη σημασία της στήριξης των μελών, των φίλων και των Συλλόγων όλα αυτά τα χρόνια και ευχήθηκε καλή θητεία στη νέα διοίκηση.