Καλαμάτα: Συνεχίζεται η έκθεση «Χρώματα της Μεσσηνίας»

Πρόκειται για μια εικαστική προσέγγιση του μεσσηνιακού τοπίου, με κεντρικό σύμβολο την ελιά ως φορέα μνήμης, φωτός και διαχρονικότητας. Μέσα από εξπρεσιονιστική γραφή, παλλόμενες πινελιές και έντονες χρωματικές διαστρωματώσεις, ο καλλιτέχνης αποτυπώνει όχι το τοπίο όπως φαίνεται, αλλά όπως βιώνεται — ως ρυθμός, κίνηση και εμπειρία.

Η έκθεση λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 11 π.μ. – 2 μ.μ. και 6 μ.μ. – 9 μ.μ., το Σάββατο 11 π.μ. – 2 μ.μ., ενώ την Κυριακή θα είναι κλειστά. Ο Ανδρέας Δεβετζής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στο τμήμα της Ζωγραφικής με καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη και Σκηνογραφία με καθηγητή τον Βασίλη Βασιλειάδη. Αποφοίτησε το έτος 1978 και με υποτροφία της Σχολής Καλών Τεχνών πήγε στο Παρίσι, όπου σπούδασε ζωγραφική στην Ecole Superieure Nationale des Beaux Arts και Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Paris X. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως ζωγράφος, σκηνογράφος, καθηγητής σχεδίου και ζωγραφικής. Επίσης έχει εργασθεί ως διακοσμητής εσωτερικών χώρων και έχει επιμεληθεί εκθεσιακούς χώρους επιχειρήσεων. Έχει φιλοτεχνήσει εξώφυλλα ποιητικών συλλογών και έχει εικονογραφήσει διάφορα έντυπα. Επίσης έχει ασχοληθεί και με τη χαρακτική. Έργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα καθώς και στο εξωτερικό (Γαλλία, Η.Π.Α., Γερμανία, Ολλανδία, Αυστραλία) και σε μουσεία. Παράλληλα με τη ζωγραφική έχει εργασθεί απο το 1984 ως σκηνογράφος σε τηλεοπτικές παραγωγές στην Ελληνική Τηλεόραση