Σε αποκριάτικους ρυθμούς επίσημα η Καλαμάτα - Άνοιξε το Καλαματιανό Καρναβάλι με μουσική και χορό (Βίντεο+φωτο)

Σε αποκριάτικη ατμόσφαιρα μπήκε η Καλαμάτα με την τελετή έναρξης του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού, που πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Αγορά λόγω των καιρικών συνθηκών, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας.

Η βραδιά κύλησε σε γιορτινό κλίμα με μουσική, χορό και έντονη συμμετοχή των καρναβαλικών πληρωμάτων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η εμφάνιση της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ και η παράδοση των λαβάρων. Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από DJ set του Giorgos Rempelos και μουσικοχορευτικό show των Passepartout Band, ενώ την παρουσίαση ανέλαβαν ο Κυριάκος Γελάσης και η Ηρώ Λυμπέρη.



Νωρίτερα είχε προηγηθεί δεξίωση στο Ιστορικό Δημαρχείο, όπου πραγματοποιήθηκε η συμβολική παράδοση του λαβάρου του Καλαματιανού Καρναβαλιού στον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγάλης γιορτής της πόλης.

Οι αποκριάτικες δράσεις συνεχίζονται αύριο Κυριακή με εκδηλώσεις αφιερωμένες κυρίως στα παιδιά και τη νεολαία. Στο Εργατικό Κέντρο, τα καρναβαλικά πληρώματα ζωντανεύουν στις 12 μ. αγαπημένα παραμύθια μέσα από τη δράση «Παραμυθιαζόμαστε», ενώ το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί στις 8 μ.μ. το Kalamata’s Talent Show, δίνοντας βήμα σε νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το ταλέντο τους.