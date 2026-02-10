Στην Καλαμάτα η παράσταση «Κάθε χρόνο ίδια μέρα»

Γνήσια αστείο και γνήσια ρομαντικό, «ένα έργο που συνδυάζει απολαυστικά την κωμωδία και το δράμα. Είναι τόσο ανθρώπινο που αγγίζει τη ψυχή και την καρδιά όλων μας», έγραψαν οι New York Times για την παράσταση με τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανωλάκου, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη.

Στην ιστορία του έργου, ο Τζορτζ και η Ντόρις συνάπτουν παράνομο δεσμό και έκτοτε συναντιούνται μόνο μία φορά το χρόνο, πάντα την ίδια μέρα, σ’ ένα μοτέλ στο Σαν Φρανσίσκο. Για 25 ολόκληρα χρόνια! Μια σχέση όαση, ως αγάπη, ως φιλία, ως έρωτας, ως παιχνίδι, ως πόνος, ως γέλιο. Μια σχέση τόσο έξω και τόσο μέσα στις ζωές τους και τις νόμιμες, συμβατικές τους σχέσεις. Ο καθένας έχει σύζυγο και παιδιά., πολλά παιδιά. Πρέπει λοιπόν να προλάβουν μέσα σε ένα 24ωρο να μοιραστούν τα πάντα, πιάνοντας ταυτόχρονα τη σχέση τους από εκεί που την άφησαν ένα χρόνο πριν! Πρέπει να ανακαλύψουν ό,τι άλλαξε και ό,τι έμεινε ίδιο, ό,τι πόνεσε και ό,τι έβαλε μια καινούργια πινελιά στον εαυτό τους. Και ο «πίνακας» βλέπουμε να δημιουργείται μπροστά στα μάτια μας. Ήταν σχεδόν έφηβοι και στο φινάλε είναι μεσήλικες.. Ήταν νευρωτικοί και παρέμειναν νευρωτικοί, ήταν αθώοι και παρέμειναν αθώοι. Το πόσο σημαντικός είναι ο ένας για τον άλλο, το ανακαλύπτουν σιγά σιγά, μέχρι που φτάνει η στιγμή εκείνη για τη μεγάλη απόφαση.

Το «Κάθε χρόνο τέτοια μέρα» είναι ένα έργο που μας θυμίζει πως, μέσα στον χρόνο που τρέχει αδυσώπητα, υπάρχουν στιγμές-διαλείμματα· στιγμές που λειτουργούν σαν μια ένεση ομορφιάς, σαν μια ανάσα. Αυτή η μία μέρα τον χρόνο, για τους ήρωες του έργου, γίνεται καταφύγιο. Ένας μικρός, μυστικός παράδεισος μακριά από την καθημερινότητα. Ενας χώρος όπου η αγάπη, το γέλιο, ο πόνος και η μνήμη συνυπάρχουν. Και ίσως γι' αυτό μας αφορά τόσο: Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από μια τέτοια μέρα. Γιατί ο ρομαντισμός δεν είναι μελό πολυτέλεια. Είναι μια ανθρώπινη και βαθιά ανάγκη. Θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές ρομαντικές κωμωδίες του 20ού αιώνα. Από το Μπρόντγουεϊ μέχρι το Παρίσι και από τη θεατρική σκηνή μέχρι τον κινηματογράφο, το έργο του Bernard Slade συνεχίζει να συγκινεί και να κάνει το κοινό να γελά και να ονειρεύεται. Μια μικρή ανάσα ζωής - κάθε χρόνο, ίδια μέρα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Βernard Slade, Μετάφραση: Μιχάλης Παπαμιχάλης. Σκηνοθεσία, μουσική: Κώστας Γάκης. Βοηθός σκηνοθέτη, φωτισμοί: Νατάσα - Φαίη Κοσμίδου. Σκηνικά – Κοστούμια: Ηρώ Παρδαβέλλα. Φωτογραφίες, σχεδιασμός αφίσας Grid Fox. Παραγωγή ΕLEFTHERIOU ENTERTAINMENT. Παίζουν: Ντόρις Σοφία Μανωλάκου. Τζώρτζ Παύλος Λουτσίδης.

