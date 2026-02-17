Η Ένωση Απανταχού Μανιατών τίμησε τη Μαρίζα Κωχ και τον Παν. Γιαννάκη

Η βράβευση έγινε σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα και συνοδεύτηκε με τοπικά τραγούδια και χορούς, από τη χορωδία, το μουσικό συγκρότημα και την παιδική ομάδα χορού του συλλόγου.

Το βραβείο ήταν ένα δρεπάνι, το οποίο, όπως είπε ανοίγοντας την εκδήλωση, η πρόεδρος της Ένωσης, Δήμητρα Κούβαρη, συμβόλιζε τη μάχη του Δυρού από την οποία συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια, υπογραμμίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των Μανιατών «σε όλους τους εθνικούς αγώνες».

«Ιέρεια της παράδοσης, που έκανε σπίτι της τη Μάνη», αποκάλεσε τη Μαρίζα Κωχ, η κ. Κούβαρη, καλώντας τους τιμώμενους να παραλάβουν τα βραβεία και «θρύλο του ελληνικού αθλητισμού και του παγκόσμιου μπάσκετ» τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

«Το πόσο χαρούμενη νοιώθω που είμαι εδώ ανάμεσά σας, δεν το φαντάζεσθε», είπε η Μαρίζα Κωχ. «Θέλω να σας πω όχι για “ ευχαριστώ” που με δεχθήκατε, με αγαπήσατε, σαν δικό σας άνθρωπο και παραπάνω, θα πω μόνο πως είμαι πιο “ ντόπακας” από τους “ ντόπακες” Μανιάτες. Σας αγαπώ όλους και σας ευχαριστώ» είπε τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση της με τη Μάνη. «Το 1975», συνέχισε, «έκτισα το κονάκι μου στην Καρδαμύλη. Σήμερα, που μεγάλωσα και το έχω ανάγκη, βρίσκομαι σταθερά εκεί».

Τη βράβευση της Μαρίζας Κωχ έκανε ο γνωστός ηθοποιός, Μανώλης Κατσαφάδος.

«Έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια της, και πιστεύω πως η Μαρίζα Κωχ, είναι μια κατηγορία μόνη της», είπε ο Μανώλης Κατσαφάδος. «Δεν μοιάζει με καμία άλλη τραγουδίστρια, έχει κάνει μια πορεία, που μπορεί από το δημοτικό τραγούδι, να περνάει στο μοντέρνο από το μοντέρνο, στο παραδοσιακό, στο μοιρολόι, από το μοιρολόι στο αφάντο (τραγούδι “ χωρίς οργανική συνοδεία”). Είναι μια φωνή που θα γράψει τη δική της ιστορία. Την αγαπάμε πολύ και είναι τιμή μου που παίρνει από εμένα αυτό το ενθύμιο».

Στη συνέχεια, η Μαρίζα Κωχ τραγούδισε με τη χορωδία του συλλόγου δικά της τραγούδια ανάμεσα τους και το «Παναγιά μου, Παναγιά μου», του οποίου είχε γράψει τη μουσική και ερμηνεύσει η ίδια στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 1976, κραυγή διαμαρτυρίας κατά της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

«Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που γνώρισα από τον πεθερό μου. Μου μιλούσε για το πάθος για πρόοδο που είχαν οι άνθρωποι που μεγαλώνανε στη Μάνη. Πως περπατούσαν ξυπόλητοι χιλιόμετρα για να σπουδάσουν. Ξέρω ότι έτσι κατακτήσατε τον κόσμο. Αυτό που απομένει, είναι να μπορέσετε να γίνετε μια ομάδα, μια πνοή. Αυτό θα σας κάνει να κατακτήσετε όλο τον κόσμο. Κάτι ανάλογο, κάναμε και μείς σ’ αυτό το χώρο, σ’ αυτό το γήπεδο. Βάλαμε τον εγωισμό μας πιο κάτω, ανταλλάξαμε ωραίες πάσες και κατακτήσαμε νίκες, που ούτε καν ονειρευόμαστε. Με ρωτάνε κάθε φορά ποιος ήταν ο καλύτερός μου συμπαίκτης. Θα σας πω. Η Ευγενία», είπε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αγκαλιάζοντας τη σύζυγό του Ευγενία Τζεφεράκου, που στεκόταν δίπλα του. Προσέθεσε πως τον στήριξε «στα εύκολα και στα δύσκολα» και κατέληξε: «Να ξέρετε ότι το πολυτιμότερο δώρο είναι ο σύντροφος που έχετε στη ζωή σας».

Οι μάχες της Βέργας και του Δυρού έγιναν το καλοκαίρι του 1826 όταν οι δυνάμεις του Ιμπραήμ, επιτέθηκαν με 10.000 πεζούς και ιππείς στη Βέργα, ανατολικά της Καλαμάτας, που υπεράσπιζαν 2.500 Μανιάτες και αποκρούστηκαν. Παράλληλα, επιχείρησαν απόβαση στο Δυρό για να κυκλώσουν τους υπερασπιστές της Βέργας. Στο Δυρό είχαν μείνει μόνο γυναίκες, οι οποίες με τα δρεπάνια του θερισμού, με πέτρες, ξύλα, ακόμη και με τα σώματά τους, καταδίωξαν τους εισβολείς ως τη θάλασσα γράφοντας τη δική τους ιστορία.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, οι βουλευτές του Πειραιά της ΝΔ, Νίκος Βλαχάκος, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Γιώργος Βρετάκος, Γιάννης Τραγάκης, και του νότιου Τομέα της ΝΔ.

Οι αντιπεριφερειάρχες Αττικής, Σταύρος Βοΐδονικόλας, Νίκος Παπαγεωργίου, Λεωνίδας Μανωλάκος, Σταυρούλα Αντωνάκου, Σταύρος Μελάς. Επίσης, οι δήμαρχοι, Πειραιά Γιάννης Μώραλης, Κερατσινίου Χρήστος Βρετάκος κι ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός.

Εκπροσώπους έστειλαν ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εξωτερικών Βασίλης Σπανάκης και ο δήμαρχος Νίκαιας Κώστας Μαραγκάκης.

ΑΠΕ