Ο Αρ. Καραντής στην Κριτική Επιτροπή των “Art Awards 2026 by Dreamteam”

Με ιδιαίτερη επιτυχία και για τέταρτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της μεγάλης γιορτής Τέχνης #LOVE4ART και η τελετή απονομής των βραβείων του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών Art Awards 2026 by Dreamteam, ενός θεσμού που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο εικαστικό κόσμο.

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων, επιβεβαιώνοντας τη θεσμική της βαρύτητα. Στη φετινή διοργάνωση κομβικό ρόλο είχε ο Αριστοτέλης Καραντής, art curator που ζει και δραστηριοποιείται στην Καλαμάτα, συμμετέχοντας ως μέλος της δωδεκαμελούς Κριτικής Επιτροπής. Παράλληλα, συνυπέγραψε την επιμέλεια της έκθεσης μαζί με τον Πρόεδρο της Dreamteam, Χρήστο Πετρίδη.

Σε δήλωσή του ο Αριστοτέλης Καραντής ανέφερε: «Oσο πραγματοποιούνται δράσεις όπως τα Art Awards 2026 by Dreamteam, με αρωγό την τέχνη, οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν κάνουν τη δική μας δουλειά ως Κριτική Επιτροπή όλο και πιο απαιτητική – και αυτός είναι ο στόχος. Η συνεχής ανάδειξη και εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού απαιτεί ποιότητα, αυστηρά κριτήρια και διαρκή πρόοδο».

Τα Art Awards 2026 by Dreamteam έχουν διάρκεια τριών μηνών και αφορούν τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική και τη Μικτή Τεχνική, με στόχο την ανάδειξη και ουσιαστική επιβράβευση των δημιουργών. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται τόσο από τη δωδεκαμελή Κριτική Επιτροπή όσο και από το κοινό μέσω ανοιχτής ψηφοφορίας.

Η Dreamteam αποτελεί έναν ενεργό πολιτιστικό οργανισμό με έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μέσα από τις διοργανώσεις της προάγει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, ενώ παράλληλα υλοποιεί δράσεις για τα παιδιά, το περιβάλλον και την προστασία των ζώων, με βασικό πυλώνα την Τέχνη ως μέσο κοινωνικής προσφοράς και πολιτιστικής εξέλιξης. Η έκθεση #LOVE4ART φιλοξενήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών έως τις 18/02/2026, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να έρθει σε άμεση επαφή με το εύρος και το επίπεδο της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η παρουσία και ενεργός συμμετοχή του Αριστοτέλη Καραντή σε έναν θεσμό τέτοιου κύρους αναδεικνύει τις δυνατότητες της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη εκπροσώπηση τα επόμενα χρόνια.