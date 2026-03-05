Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια»: Από αύριο η ομαδική έκθεση «7 Γυναίκες Υφαίνουν το Σήμερα»

Μια ξεχωριστή εικαστική πρωτοβουλία με τίτλο «7 Γυναίκες Υφαίνουν το Σήμερα – 7 Ατομικές Διαδρομές, Ένας Κοινός Ιστός» ανοίγει αύριο Παρασκευή τις πύλες της στην Καλαμάτα, φέρνοντας στο προσκήνιο τη δημιουργική έκφραση επτά γυναικών που παρουσιάζουν για πρώτη φορά τη δουλειά τους στο κοινό.

Η έκθεση αποτελεί συνεργασία της Συλλογής Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια» του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας και του Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού – Νηπιαγωγείου «Το Περιβόλι της Γιαγιάς» του Ιδρύματος Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου. Πρόκειται για την πρώτη ομαδική παρουσίαση των Εργαστηρίων Εκμάθησης Τεχνών Γονέων, με έργα μικτής τεχνικής που αξιοποιούν αναχρησιμοποιημένα υφάσματα και ταπετσαρίες τοίχου, αντλώντας έμπνευση από τις παραδοσιακές φορεσιές της Συλλογής.

Οι δημιουργίες συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο εικαστικό αφήγημα, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά. Μέσα από διαφορετικές προσωπικές διαδρομές, οι επτά γυναίκες «υφαίνουν» έναν κοινό καλλιτεχνικό ιστό, αποτυπώνοντας εμπειρίες, μνήμες και σύγχρονους προβληματισμούς. Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 8 Μαρτίου, στον χώρο της Συλλογής (Σταδίου 64, Καλαμάτα), ενώ η επίσημη παρουσίαση και συζήτηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 11:30 π.μ., ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.