Πλούσιο πρόγραμμα στο 14ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας (βίντεο)

Η διοργάνωση υλοποιείται σε ετήσια βάση από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας «Τέρψις», σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και την Κοινωφελή Επιχείρηση "Φάρις", υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας. Το φεστιβάλ στηρίζει μεταξύ άλλων το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει ένα πλήρες πρόγραμμα με συναυλίες και σεμινάρια από κορυφαίους καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς του χώρου. Ο Σωτήρης Κριτσωτάκης, πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις» τόνισε ότι το φετινό φεστιβάλ αναμένεται αναβαθμισμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, φιλοξενώντας σημαντικούς σολίστ και καταξιωμένους καλλιτέχνες, αλλά και νέους δημιουργούς. Οπως σημείωσε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από επτά εκδηλώσεις έως και τις 5 Ιουλίου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επανάληψη της επιτυχημένης παράστασης «Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες», που έχει γνωρίσει μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Από την πλευρά του, ο Στάθης Γυφτάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, υπογράμμισε ότι «αν πρέπει να πιστωθεί σε κάποιον όλη η επιτυχία του φεστιβάλ, αυτή ανήκει στον Αντώνη Κουφουδάκη, ο οποίος από τη “γέννηση” του θεσμού έχει αναλάβει ουσιαστικά το σύνολο της διοργάνωσης, μετατρέποντας το Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας σε ένα από τα σημαντικότερα της χώρας». Οπως σημείωσε, το φετινό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό, περιλαμβάνοντας σημαντικές συναυλίες και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικών προτιμήσεων -από την κλασική μουσική έως τους Encardia, αλλά και θεματικά αφιερώματα στους Κώστα Καρυωτάκη και Μαρία Πολυδούρη, καθώς και τη συμμετοχή διεθνών καλλιτεχνών στη λήξη του φεστιβάλ.

«Πρόκειται για έναν θεσμό που μας κάνει πραγματικά περήφανους και τον οποίο επιδιώκουμε κάθε χρόνο να ενισχύουμε ακόμη περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι βασικός στόχος του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας και της «Φάρις» είναι η πολιτιστική καλλιέργεια του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, όχι μόνο των σπουδαστών του Ωδείου αλλά όλων των πολιτών. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην εναρκτήρια συναυλία της Κυριακής, στο στούντιο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, με τον διακεκριμένο κιθαρίστα Θάνο Μήτσαλα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους Ελληνες κιθαρίστες με διεθνή πορεία και καθηγητή στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. «Οσοι παρακολουθήσουν τη συναυλία θα αποζημιωθούν και με το παραπάνω», κατέληξε, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στο κοινό. Ο Αντώνης Κουφουδάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του θεσμού, με τη σειρά του, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα, ευχαριστώντας τους φορείς και τους χορηγούς που στηρίζουν το φεστιβάλ, με ιδιαίτερη μνεία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη φετινή της συμμετοχή. Επισήμανε επίσης ότι το κοινό μπορεί να ενημερώνεται διαρκώς μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρθηκε στην έναρξη του φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας με τον διακεκριμένο κιθαρίστα Θάνο Μήτσαλα, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ρεπερτόριο για κλασική κιθάρα. Μεταξύ των έργων είπε ξεχωρίζουν το «Capriccio Diabolico» του Mario Castelnuovo-Tedesco, καθώς και ο «Επιτάφιος του Σεικίλου» σε διασκευή του Sergio Assad, ειδικά αφιερωμένος στον ερμηνευτή. Το φεστιβάλ πλαισιώνεται και από εκπαιδευτικές δράσεις, όπως masterclasses που θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας αύριο, από τις 17:00 έως τις 21:00, και στη Δημοτική Φιλαρμονική τη Δευτέρα, από τις 15:00 έως τις 20:30, προσελκύοντας σπουδαστές και μαθητές του Ωδείου, αλλά και συμμετέχοντες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στο κοινό να στηρίξει τον θεσμό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια διοργάνωση που εξελίσσεται διαρκώς και συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Τα εισιτήρια διατίθενται είτε την ημέρα της εκδήλωσης είτε μέσω τηλεφωνικής κράτησης, ενώ η προπώληση πραγματοποιείται στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Η τιμή τους ανέρχεται σε 10 ευρώ (κανονικό) και 5 ευρώ (μαθητικό). Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα: www.kalamataguitarfestival.gr.