Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, με σταθερή προσήλωση στην προώθηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, συνέχισε δυναμικά τη δραστηριότητά του κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, διοργανώνοντας μια σειρά αξιόλογων εκδηλώσεων εκδηλώσεων.

Την Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας, παρουσιάστηκε η ποιητική συλλογή της Θάλειας Νικολαΐδου «Φωνήματα…», σε συνεργασία με τις εκδόσεις "Ιωλκός" και με την υποστήριξη του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

Για το βιβλίο μίλησαν η Εύη Ντινοπούλου, φιλόλογος, και η Εφη Πράτη, φιλόλογος και γενική γραμματέας του Σ.Φ.Μ. Αποσπάσματα διάβασε η Παναγιώτα Ηλιοπούλου, φιλόλογος, και έγινε οπτικοποιημένη απαγγελία από την Εύη Ντινοπούλου.

Τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, παρουσιάστηκε το βιβλίο του Κώστα Ακρίβου «Ονομα πατρός: Δούναβης», σε συνεργασία με την Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, τις εκδόσεις "Μεταίχμιο" και το βιβλιοπωλείο "Βιβλιόπολις".

Για το βιβλίο μίλησαν η Μαρία Μήτση, φιλόλογος-ιστορικός και ειδική γραμματέας της Ε.Μ.Σ., και η Πωλλέτα Ψυχογυιοπούλου, φιλόλογος, συγγραφέας και οργανωτική γραμματέας του Σ.Φ.Μ. Για τον συγγραφέα και το έργο του μίλησε η Αντωνία Παυλάκου, φιλόλογος και συγγραφέας, και διάβασε αποσπάσματα. Την εκδήλωση συντόνισε η Εφη Πράτη, φιλόλογος και γενική γραμματέας του Σ.Φ.Μ. Τέλος, η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από τον Αντώνη Δρέτα. Την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο «Ρεξ», παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ευγενίας Κατούφα «Η συμβολή των γυναικών στην ελληνική Επανάσταση», με τη στήριξη του βιβλιοπωλείου "Βιβλιόπολις".

Ομιλητές ήταν ο Θανάσης Χρήστου, Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η Πωλλέτα Ψυχογυιοπούλου, φιλόλογος, ποιήτρια, οργανωτική γραμματέας Σ.Φ.Μ. και η Αγγελική Ρουμελιώτου, κοινωνική λειτουργός, MSc - Επιμελήτρια Ανηλίκων και Αντιπρόεδρος Α΄ Δ.Σ. Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Για τη συγγραφέα μίλησε η Αικατερίνη Ψαρούλη, κοινωνική λειτουργός και καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας στη Μέση Εκπαίδευση. Την Τετάρτη, 18 Μαρτίου, στο Αναγνωστήριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, πραγματοποιήθηκε η ποιητική εκδήλωση «Τρεις ποιητικές φωνές», όπου παρουσιάστηκαν οι ποιητές Γιάννης Ανδρουλιδάκης, Άγγελος Λάππας και Γιάννης Σόλαρης, οι οποίοι διάβασαν ποιήματά τους, και μαζί τους συνομίλησαν οι Έφη Πράτη, Βασίλης Μπαζάνης και Πωλλέτα Ψυχογυιοπούλου αντίστοιχα.

Η παρουσία και το ενδιαφέρον του κοινού, όπως αποτυπώθηκαν και στην ιδιαίτερα ικανοποιητική προσέλευση στις εκδηλώσεις, επιβεβαιώνουν τη σημασία των δράσεων και ενισχύουν τη συνέχιση του έργου στον χώρο της λογοτεχνίας και του πολιτισμού.