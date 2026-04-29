13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος: «Χοηφόροι» του Αισχύλου χθες στην Αρχαία Μεσσήνη

Την παράσταση παρακολούθησαν μαθητές από το 2ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου, το Γυμνάσιο Ανδρούσας, καθώς και από το Atelier Théâtre του Lycée Auguste Renan στο Saint-Brieuc της Γαλλίας. Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες από τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Βασίλη Γεωργακλή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία (Director): Emilio Flor Jiménez. Κοστούμια (Costumes): Ana Bueno Ortega. Σκηνικά (Sets And Scenery): Germán Romero De La Flor. Μουσική Επιμέλεια (Musical Supervision): Angel Amor Montaner Marchan. Χορογραφία (Choreography): Emilio Flor Jiménez. Διανομή Ρόλων (Αναλυτικά) / Cast: Orestes: Antonio Matiola Rodriguez. Electra: Chiara Ceccolin Gutiérrez. Egisto: Marcos Mora Márquez. Clitemnestra: Triana Ruiz Ganaza. Nurse: Kai Romero Bueno. Sentries: Adrian Nimo Martorell And Rafael Pérez Arévalo. Slave: Dario Puertas Vidal. Agamenon: Pelayo Garcia Seco. Coryphaeus: Manuela Peregrina Escalante. Chorus: Lucia Del Pozo Cerén, Alba Lirio Lamas, Valentina Parra Cala, Carmen Ferrer Macias, Alba Caro Sevillano, Lucia Perez Rosso, Romero Bueno And Zaira Pinto Gross. Soldiers And Laundresses: Angel Luque López, Dario Puertas Vidal, Adrian Nimo Martorell, Rafael Pérez Arévalo, Lucia Del Pozo Cerén, Alba Lirio Lamas, Valentina Parra Cala, Carmen Ferrer Macias, Alba Caro Sevillano, Lucia Perez Rosso, Romero Bueno And Zaira Pinto Gross.

Το Φεστιβάλ συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη στις 9.45 π.μ., με το έργο: «Ελένη» του Ευριπίδη από 1ο Γενικό Λύκειο Πεταλιδίου.

"Η πραγματική Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τροία. Οι θεοί έστειλαν εκεί ένα είδωλό της, ενώ η ίδια ζούσε αγνή στην Αίγυπτο, προστατευμένη από τον βασιλιά Πρωτέα. Μετά τον Τρωικό πόλεμο, ο Μενέλαος ναυαγεί στην Αίγυπτο και συναντά την αληθινή Ελένη. Αρχικά, δεν την πιστεύει, αλλά τελικά αναγνωρίζονται. Με δόλο καταφέρνουν να ξεφύγουν από τον Θεοκλύμενο και να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Το έργο προβάλλει τη δύναμη της αγάπης, την αρετή της Ελένης και την ματαιότητα του πολέμου που έγινε για ένα ψεύτικο είδωλο".