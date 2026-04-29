Οι «Encardia» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Το μουσικό συγκρότημα «Encardia» δίνει συναυλία την Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 8.30 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού, στο πλαίσιο του 14ου Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας.

Στο ξεκίνημα της παράστασης ο σπουδαίος διεθνούς φήμης σολίστ κιθάρας Μιχάλης Κονταξάκης θα παρουσιάσει κάποια από τα πιο εντυπωσιακά σόλο του ρεπερτορίου της κιθάρας και στη συνέχεια οι Encardia επί σκηνής θα ξεσηκώσουν το κοινό με τραγούδια και μελωδίες από την πλούσια μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας και της Μεσογείου.

Η σκηνή θα γεμίσει με ρυθμούς, χρώματα και συναισθήματα από τραγούδια ξενιτιάς και δυναμικές χορευτικές φόρμες της ταραντέλας. Ερωτας, απώλεια, προσμονή και επιστροφή ξεδιπλώνονται μέσα από τη μουσική αφήγηση των Encardia. Με αφετηρία την ταραντέλα του Σαλέντο και της Νάπολης και έμπνευση από την παράδοση των ελληνόφωνων περιοχών της Νότιας Ιταλίας παρουσιάζουν μια εκρηκτική μουσική παράσταση που συνδυάζει παραδοσιακά τραγούδια, πρωτότυπες συνθέσεις, σύγχρονες ενορχηστρώσεις και μεσογειακούς χορούς σε μια συναυλία-γιορτή με την ενεργή συμμετοχή του κοινού.

Οι Encardia ιδρύθηκαν το 2004 και έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 3.000 εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στη διάρκεια της πορείας τους έχουν συνεργαστεί με κορυφαίους μουσικούς της Κάτω Ιταλίας, όπως οι G.Avantaggiato, R.Licci, Cinzia Villani, καθώς και με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Διονύσης Σαββόπουλος, Νίκος Πορτοκάλογλου, Γιώργος Νταλάρας, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Φοίβος Δεληβοριάς, Haig Yazdjian, Νίκος Ξυδάκης, Καίτη Κουλλιά, Βασίλης Λέκκας, Claudia del Mer κ.ά. Παράλληλα, έχουν συνεργαστεί με συμφωνικές ορχήστρες, θεατρικές ομάδες, πολυφωνικά σύνολα και άλλους δημιουργούς, εμπλουτίζοντας συνεχώς την πολυσχιδή καλλιτεχνική τους πορεία.

Τραγούδι – Κρουστά: Ναταλία Κωτσάνη, Ακορντεόν – Φυσαρμόνικα – Τραγούδι: Βαγγέλης Παπαγεωργίου, Κιθάρα – Τραγούδι: Μιχάλης Κονταξάκης, Κρουστά – Μαντολίνο – Τραγούδι: Κώστας Κωνσταντάτος, Κοντραμπάσο – Τραγούδι: Δημήτρης Τσεκούρας, Χορός: Κωνσταντίνα Καλκάνη, Χορός: Αναστασία Δρούγα, Σχεδιασμός ήχου: Πασχάλης Κολέντσης.

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας (16:00-20:00) καθημερινές και στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (11:00-13:00 & 18:00-20:00), ενώ το κόστος ανέρχεται στα 10 ευρώ.