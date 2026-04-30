 Εντός του 2026 η ολοκλήρωση του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας: Τελική ευθεία για την επιστροφή στο «σπίτι»

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στην “Ε” ο καλλιτεχνικός διευθυντής Φίλιππος Σοφιανός για το Μέγαρο, η σκηνή έχει τεράστιες διαστάσεις και η χωρητικότητα είναι μεγάλη, οπότε μόνο ένα υπερθέαμα με 40-50 ανθρώπους επί σκηνής μπορεί να σταθεί. “Το Μέγαρο δεν ενδείκνυται για τέτοιου είδους καταστάσεις, άρα στην παρούσα φάση έχουμε έναν αντίπαλο, να παλέψουμε με το χώρο και να τον κερδίσουμε, ώστε να εξαφανιστεί αυτή η αδυναμία και η δύσκολη επικοινωνία της πλατείας με τη σκηνή. Εννοείται πως όταν μπούμε στον ανακαινισμένο χώρο μας, ο οποίος αναμένεται να γίνει το νέο μπιζού της πόλης, οι όροι θα είναι πιο ευνοϊκοί για κάθε παράσταση” είχε σημειώσει. Η 4η παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου «Αξιοποίηση – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός συγκροτήματος κτιρίων Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου» ολοκληρώνεται τυπικά σήμερα, ενώ όπως όλα δείχνουν αναμένεται σύντομα να τεθεί προς ψήφιση νέα παράταση λόγω της συνθετότητας των εργασιών, προκειμένου να δοθεί το «πράσινο φως» για την τελική ευθεία ολοκλήρωσης του έργου. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η ανακατασκευή των στεγών, η διαμόρφωση των καμαρινιών, των WC και WC ΑμεΑ, καθώς και των χώρων μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενώ αυτή την περίοδο οι εργασίες επικεντρώνονται στον χώρο της κεντρικής σκηνής και της αίθουσας θεατών. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 916.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και δημοτικούς πόρους. Παράλληλα, σε εκκρεμότητα παραμένει και η αξιοποίηση του ανακατασκευασμένου κτηρίου της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας Καλαμάτας, το οποίο αναμένεται να ανοίξει επίσημα όταν ολοκληρωθεί το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος είχε επισημάνει τον Οκτώβριο του 2025 ότι ο Δήμος θα περιμένει την ολοκλήρωση του κεντρικού κτηρίου του ΔΗΠΕΘΕΚ ώστε οι δύο χώροι να λειτουργήσουν και να αξιοποιηθούν από κοινού, ενώ είχε γνωστοποιήσει και τον σχεδιασμό για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου μεταξύ των δύο κτηρίων, με στόχο τη φιλοξενία εκδηλώσεων και open cinema.

