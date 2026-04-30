Καλαμάτα: Η Underground Youth Orchestra επιστρέφει στο Μέγαρο Χορού (Βίντεο)

«Είναι μια ορχήστρα που υπάρχει εδώ και 15 χρόνια, με πολύ σημαντικό έργο και πολλές συναυλίες και διακρίσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Κώστας Ηλιάδης, ιδρυτής και μαέστρος της ορχήστρας, έχει επενδύσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε αυτό το εγχείρημα, με μεγάλη επιτυχία. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κάθε χρόνο η ορχήστρα εμφανίζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και δίνει συναυλίες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, διατηρώντας ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανία, καθώς χρηματοδοτείται από τη γερμανική πρεσβεία», τόνισε ο Στάθης Γυφτάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου, κατά τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο Δημαρχείο το μεσημέρι της Τετάρτης. Οπως ανέφερε «θα ακουστούν η 7η Συμφωνία του Μπετόβεν, μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, καθώς και το 1ο Κοντσέρτο για Πιάνο του ίδιου συνθέτη, με σολίστ τον αριστούχο απόφοιτο του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας και νυν σπουδαστή στο Κονσερβατόριο του Αμστερνταμ, Κωνσταντίνο Μάρκου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης και ένα δικό μου έργο, το «Celebration 2», το οποίο γράφτηκε πριν από δύο χρόνια κατόπιν παραγγελίας της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σουρεαλιστικό έργο που παρακολουθεί τις περιπέτειες ενός «μονοποδιού». Οσοι θέλετε να ανακαλύψετε αυτές τις περιπέτειες, θα πρέπει να έρθετε το Σάββατο στο Μέγαρο». Υπογράμμισε ακόμη πως πρόκειται για μια συναυλία που πραγματικά αξίζει να αγκαλιάσει το κοινό της πόλης. «Πρώτον, γιατί σπάνια έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε από κοντά μια ολόκληρη ορχήστρα -αποτελείται από 65 άτομα- και, δεύτερον, γιατί στην ορχήστρα αυτή συμμετέχουν και μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας: η Ακριβή Μπακούρου (φλάουτο), ο Γιώργος Τσαούσης (τύμπανα), η Μαρκέλλα Μπάκα (όμποε και αγγλικό κόρνο) και ο Παναγιώτης Μπάκας (τρομπόνι). Σας περιμένουμε!».

Η προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιείται στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας σήμερα, Πέμπτη, από τις 11 π.μ. έως τη 1 μ.μ., καθώς και το Σάββατο 2 Μαΐου 11 π.μ. - 2 μ.μ. και από 6 το απόγευμα. Γενική είσοδος: 10€, μαθητικό-φοιτητικό: 5€. Τη συναυλία διοργανώνουν το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, η «Φάρις», κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας, και η Ekfrassis Productions.