«Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας»: Συναυλία με την Ελλη Πασπαλά

Η Ελλη Πασπαλά θα μας «ξεναγήσει» στην πόλη όπου γεννήθηκε, τη Νέα Υόρκη, και θα μας ταξιδέψει, με τον δικό της συναρπαστικό τρόπο, στις γειτονιές και τις λεωφόρους της, μεταφέροντάς μας τον ήχο και την ατμόσφαιρα των μικρών αυθεντικών jazz clubs, αλλά και των σπουδαίων δημιουργών που αγαπά και ανακαλύπτει μέχρι σήμερα. Συνοδοιπόροι της Ελλης Πασπαλά και συνδημιουργοί αυτού του υπέροχου μουσικού ταξιδιού είναι δύο από τους σημαντικότερους μουσικούς και βασικούς εκπροσώπους της jazz σκηνής της χώρας μας: ο David Lynch στα σαξόφωνα, το φλάουτο και τα κρουστά, και ο Τάκης Φαραζής στο πιάνο. «Μαζί τους θα βρεθούμε σε γειτονιές όπως το Lower East Side, το Spanish Harlem, το Greenwich Village και φυσικά η Astoria, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα jazz standards -όπως των Cole Porter και George Gershwin- τραγούδια “native” Νεοϋορκέζων, όπως των Paul Simon και Billy Joel, καθώς και άλλων συνθετών και τραγουδοποιών. Δεν θα λείψουν και ελληνικά τραγούδια, δοσμένα όμως με γεύση και χρώμα Νέας Υόρκης», αναφέρει το κάλεσμα. Η προπώληση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Η τιμή του εισιτηρίου διαμορφώνεται στα 15€ για το κανονικό και 12€ για το μειωμένο.