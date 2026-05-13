Σύλλογος Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» του Μουσικού Σχολείου: Μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή

Αφορμή ήταν πρόσφατες θετικές ειδήσεις καθώς το προσεχές διάστημα πρόκειται να υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Επίσης, η παρουσίαση στο κοινό νέων εκθεμάτων της μόνιμης έκθεσης, τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από το δεύτερο μέρος της δωρεάς του συλλέκτη Δημήτρη Πυρομάλλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ιδιαίτερα σημαντικά και σπάνια αντικείμενα, όπως μία τούφα από τα μαλλιά της Μαρίας Κάλλας, προσωπικό της κραγιόν, καθώς και σειρά συλλεκτικών λευκωμάτων. Ο δήμαρχος, υπογράμμισε ότι ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» του Μουσικού Σχολείου, τονίζοντας ότι η μόνιμη έκθεση του αρχείου Μ. Κάλλας που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο αποτελεί ένα ακόμα σημείο πολιτιστικής αναφοράς της πόλης.

Για τις δράσεις του Συλλόγου ενημέρωσαν το μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων Γιώργος Ηλιόπουλος και η επίτιμη Πρόεδρος Δέσποινα Γιάνναρη.

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος επισήμανε ότι ο εκθεσιακός χώρος του Συλλόγου, ο οποίος εγκαινιάστηκε πριν από έναν χρόνο, φιλοξενεί σήμερα περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο τεκμήρια αφιερωμένα στη Μαρία Κάλλας. Παράλληλα, τόνισε ότι η έκθεση εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο αρχειακό υλικό και σπάνια εκθέματα, ενισχύοντας συνεχώς τη μοναδική αυτή συλλογή. Ο ίδιος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη, τους δωρητές και τους συλλέκτες που στηρίζουν αφιλοκερδώς την προσπάθεια, προσφέροντας πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα και αρχειακό υλικό της μεγάλης ντίβας της όπερας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Δημήτρη Πυρομάλλη, τον οποίο χαρακτήρισε βασικό συνεργάτη και μεγάλο δωρητή του Συλλόγου. Όπως ανέφερε, πέρα από το φωτογραφικό αρχειακό υλικό που είχε ήδη προσφέρει, δώρισε και ένα μεγάλο ασημένιο κουτί που περιέχει μια τούφα από τα μαλλιά της Μαρίας Κάλλας. Επιπλέον, ευχαρίστησε ανώνυμο ιδιώτη συλλέκτη για τη δωρεά ενός ασημένιου κυπέλλου με ημιπολύτιμους λίθους, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τη Μαρία Κάλλας στην ιστορική παραγωγή του «Μάκβεθ», σε μία από τις πλέον θρυλικές εμφανίσεις της. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους Αντριου Βισνέφσκι και Κόλιν Ντιν για τη συνεχή παροχή υλικού και τη στήριξή τους, καθώς και προς τον ερευνητή Γιώργο Παυλάκη, ο οποίος παρέδωσε σημαντικό αρχειακό υλικό σχετικά με την καταγωγή της Μαρία Κάλλας. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Μαρία Κάλλας ήταν αναμφισβήτητα Μεσσήνια και Ελληνίδα και ότι στόχος του χώρου είναι να διαφυλάξει και να αναδείξει τη σπουδαία πολιτιστική της παρακαταθήκη.

Η Δέσποινα Γιάνναρη, επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου, ανέφερε πως “Η Μαρία Κάλλας είναι ένα τοπόσημο και ορόσημο, η μεγάλη ντίβα, και πλέον όλοι στρέφουν το βλέμμα τους -λόγω και της καταγωγής του πατέρα της από τη Μεσσηνία- στην πόλη μας, την Καλαμάτα. Γι’ αυτό χρειάζεται όλοι να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι κάτι καλό για τον πολιτισμό, την τέχνη και την πόλη μας”. Αναφερόμενη στη συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, εξήγησε ότι αυτή προέκυψε χάρη στη μεγάλη συλλογή του Δημήτρη Πυρομάλλη, ο οποίος προσέφερε σημαντικό αρχειακό υλικό στον Σύλλογο. Τόνισε πως πρόκειται για έναν σημαντικό πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος θα αξιοποιηθεί μέσα από δράσεις με σχολεία, επισκέψεις και άλλες εκδηλώσεις.