“Ελλάδα και Τουρκία - 50 ερωτήματα και απαντήσεις”: Το βιβλίο του Αγγελου Συρίγου παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα

Το βιβλίο του καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτή Α’ Αθηνών της Ν.Δ. Αγγελου Συρίγου, με τίτλο “Ελλάδα και Τουρκία - 50 ερωτήματα και απαντήσεις”, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση, που συγκέντρωσε αρκετό κόσμο, στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο “Rex”, το απόγευμα του Σαββάτου.

Η παρουσίαση του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Πατάκη”, έγινε με την υποστήριξη του Ομίλου Καλαμάτας Φίλων Ελληνικής Ιστορίας και την οργάνωση του βιβλιοπωλείου “Βιβλιόπολις”.

Με τον συγγραφέα συνομίλησαν οι δημοσιογράφοι Κώστας Γαζούλης και Θέμης Κανελλόπουλος.

Στην εκδήλωση παρέστησαν και ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.