Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Ραψομάτη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα και για τέσσερις ημέρες σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο- Σπάρτη, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης από την κατασκευάστρια εταιρεία στη σήραγγα Ραψομάτη.

Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν το τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 182,9 έως και 185,6 (σήραγγα Ραψομάτη).

Ειδικότερα από σήμερα Δευτέρα τις 7 το πρωί έως την Πέμπτη τις 11 το βράδυ θα ισχύσει παράκαμψη της κυκλοφορίας προς Καλαμάτα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 182,9 και 185,6 (σήραγγα Ραψομάτη και δυο ημιστεγάστρων σε συνέχεια αυτής) και μετάθεση της στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα (Ραψομάτη Α), από τον οποίο θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη (contraflow).