Επτά συλλήψεις στη Μεσσηνία για μικροποσότητες χασίς

Στην Καλαμάτα το απόγευμα της Παρασκευής συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας ένας 62χρονος μιας και είχε στην κατοχή του δύο γραμμάρια χασίς.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας επίσης στην Καλαμάτα συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Μεσσηνίας, ένας 37χρονος με 2,2 γραμμάρια χασίς.

Τέλος, το πρωινό της ίδιας ημέρας συνελήφθησαν πέντε 17χρονοι στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Μεσσηνίας γιατί κατείχαν από κοινού ένα τσιγαριλίκι Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν ακόμη έξι γονείς των ανήλικων, ηλικίας από 41 έως 61 ετών, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι ποσότητες των ναρκωτικών κατασχέθηκαν, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.