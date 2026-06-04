Πλούσιο πρόγραμμα στο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας

Το φετινό πρόγραμμα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό, περιλαμβάνει σημαντικές συναυλίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών προτιμήσεων, καθώς και σεμινάρια από κορυφαίους καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς του χώρου. Παράλληλα, περιλαμβάνει θεματικά αφιερώματα στους Κώστα Καρυωτάκη και Μαρία Πολυδούρη, καθώς και τη συμμετοχή διεθνών καλλιτεχνών στην τελετή λήξης του φεστιβάλ. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην επανάληψη της ιδιαίτερα επιτυχημένης παράστασης «Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες», που επιστρέφει την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 8.30 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού. Η κιθάρα συνδιαλέγεται με την ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη και του Κώστα Καρυωτάκη, σε μια παράσταση όπου ξετυλίγεται το νήμα της ζωής δύο ξεχωριστών ανθρώπων που στάθηκαν μπροστά από την εποχή τους - την ταραγμένη περίοδο του Μεσοπολέμου - τόσο ως προς τα ήθη όσο και ως προς τις τάσεις της γενιάς τους. Θραύσματα από τα ποιήματα και τα πεζά τους, εξομολογήσεις μέσα από επιστολές και ημερολόγια, πλαισιώνονται από μελοποιημένη ποίηση, όπως την προσέγγισαν και την απέδωσαν συνθέτες όπως οι Στ. Γυφτάκης, Λ. Θάνος, Ν. Μαυρουδής, Δ. Παπαδημητρίου, Λ. Πλάτωνος, Κ. Τσουπάκης κ.ά. Η παράσταση, έπειτα από τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, παρουσιάζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη».

Τη σκηνοθεσία, καθώς και την επιμέλεια των σκηνικών και των κοστουμιών, υπογράφει ο Παναγιώτης Αδάμ, ενώ το κείμενο του μονολόγου έχει γράψει η Εύη Ντινοπούλου. Τη μεταγραφή των έργων για κιθάρα και την εκτέλεση αναλαμβάνει ο Αντώνης Κουφουδάκης. Στον ρόλο της Μαρίας Πολυδούρη εμφανίζεται η Παναγιώτα Ηλιοπούλου, ενώ στο τραγούδι συμμετέχουν η Μαρία Κρασοπούλου και ο Γιάννης Γαραντζιώτης. Τους φωτισμούς και τον σχεδιασμό ήχου επιμελείται ο Αλέξανδρος Μπεκ. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ η τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 10 ευρώ.

Μια ενδιαφέρουσα συναυλία μουσικής δωματίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 8.30 μ.μ., στο Black Box του Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Με τίτλο «Διάλογοι για 4 & 5» η συναυλία αυτή φέρνει στο προσκήνιο δύο σημαντικά έργα του ρεπερτορίου, γραμμένα για τέσσερις και πέντε εκτελεστές αντίστοιχα, ανακαλύπτοντας την μουσική επικοινωνία μέσα από τον διάλογο των οργάνων. Στο πρώτο μέρος της βραδιάς παρουσιάζεται το περίφημο «Αμερικανικό» Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ. 12 op. 96 σε Φα Μείζονα του Antonín Dvořák, ένα έργο που συνδυάζει την ευρωπαϊκή μουσική παράδοση με τα αμερικανικά ηχοχρώματα και τη λαϊκή μουσική κουλτούρα. Η ενέργεια, η λυρικότητα και τα ζωηρά ρυθμικά μοτίβα του έργου το καθιστούν ένα από τα πιο αγαπημένα κουαρτέτα όλων των εποχών. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων σε ντο ελάσσονα του Alexander Borodin, έργο το οποίο γράφτηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών του συνθέτη τον Ιούλιο του 1862 στο Viareggio της Ιταλίας. Το έργο αποτελείται από τρία μέρη, αρχίζοντας με ένα Andante, γεμάτο ζεστασιά και λυρισμό. Συνεχίζει με ένα ζωηρό Scherzo με πολλά στοιχεία παραδοσιακών χορών και κλείνοντας με το Finale, μέρος γεμάτο εσωτερικότητα, εναλλαγές μουσικών μοτίβων και πλούσια μελωδικότητα. Ερμηνεύουν οι: Αντώνης Μαζιώτης (βιολί Α΄), Ελένη Λίγγρη (βιολί Β΄), Σοφία-Καρολίνα Αναγνώστου (βιόλα), Βαρβάρα Τσότρα (βιολοντσέλο) και Λουκάς Γεώργας (πιάνο).

«Jazz στο Ωδείο» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 8 μ.μ., στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Πρόκειται για παρουσίαση διπλωματικής συναυλίας, σε συνεργασία με τη σχολή Jazzart. Στη συναυλία θα εμφανιστούν η Σοφία Μπράιλα (φωνή) και ο Σωτήρης Χούτος (κιθάρα). Συμμετέχουν επίσης ο Αρίωνας Γυφτάκης (κοντραμπάσο), ο Στέφανος Μεθενίτης (τύμπανα) και ο Gabriele Milozzi (σαξόφωνο). Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Σύλβιος Σύρρος. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας στις 13 Ιουνίου πραγματοποιείται masterclass με τον Αντώνη Κουφουδάκη στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και στη συνέχεια, στις 3 Ιουλίου ακολουθεί ρεσιτάλ του Mark Leighton στο Studio του Μεγάρου Χορού. Στις 4 Ιουλίου πραγματοποιούνται οι διαγωνισμοί παιδικής και εφηβικής κατηγορίας, μαζί με το ρεσιτάλ της Julia Trintschuk, ενώ οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται στις 5 Ιουλίου με τον διαγωνισμό και τις τελετές απονομής βραβείων. Η διοργάνωση υλοποιείται από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας «Τέρψις», σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και την Κοινωφελή Επιχείρηση «Φάρις», υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας. Το φεστιβάλ υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στο κοινό να στηρίξει τον θεσμό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια διοργάνωση που εξελίσσεται συνεχώς και συμβάλλει ουσιαστικά στον πολιτιστικό παλμό και την καλλιτεχνική ζωή της πόλης. Για αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kalamataguitarfestival.gr.