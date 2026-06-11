Εκθεση ζωγραφικής της MaYane στο Μανιατάκειον Ιδρυμα

Το Μανιατάκειον Ιδρυμα φιλοξενεί, από το Σάββατο 13 έως την Κυριακή 28 Ιουνίου, στην αίθουσα Ταρσούλη στην Κορώνη, την έκθεση ζωγραφικής της MaYane με τίτλο «Η Οδύσσειά μου». Οι ώρες λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 6 μ.μ. έως τις 10 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.

Λίγα λόγια για τη δημιουργό

Ζωγράφος της κίνησης και του εφήμερου, η MaYane, Βελγίδα στην καταγωγή, έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες εκθέσεις στη Γαλλία (Art en Capital, Pontoise, Le Touquet, κ.λπ.), την Ισπανία, τη Ρωσία, το Ισραήλ και την Ελλάδα. Εχει πάρει μέρος επίσης σε πολλές καλλιτεχνικές συναντήσεις στην Ιταλία, το Μαρόκο και τη Γαλλία. Οι πίνακές της έχουν ποικίλα θέματα, όπως, πορτρέτα, χορό και γεγονότα της καθημερινότητας, και δεν διστάζει να προκαλέσει το κοινό με εικόνες από τη συχνά σκληρή πραγματικότητα της εποχής μας. Η εγκατάστασή της στη «θετή» της πατρίδα, την Ελλάδα, πριν από έξι χρόνια, σηματοδοτεί μια καμπή στη ζωή της ως ζωγράφου. Νέα μοτίβα αναδύονται αβίαστα μέσα από το τοπίο και τις εικόνες που την περιβάλλουν, αλλά πάνω απ’ όλα από τον πολιτισμό και την ιστορία αυτής της χώρας που πάντα τη γοήτευε. Η τεχνική της αποτελείται από κολάζ μελανωμένων χαρτιών, που αποκαλύπτουν την υφή των αποτυπωμάτων από το πέρασμα του χρόνου, στα οποία προσθέτει πολυάριθμα στρώματα βερνικιών -ιμπάστο-, μετατρέποντάς τα σε ένα ύφασμα από ιστορίες…