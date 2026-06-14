Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: Ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα γίνει η αρχή με μια βραδιά αφιερωμένη στην ξενιτιά, με τίτλο «Ξενιτεμένο μου πουλί...».

Στα όνειρα που ταξίδεψαν μακριά, στα δάκρυα του αποχωρισμού, στις ελπίδες που ρίζωσαν σε ξένους τόπους, αλλά και στην αόρατη κλωστή που ενώνει πάντα τον άνθρωπο με την πατρίδα του.

Στον χώρο θα λειτουργεί έκθεση ζωγραφικής με θέμα τη ξενιτιά από το Εικαστικό Εργαστήρι του ΜΕΣΚ.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα ακολουθήσουν τα «Χοροπατήματα από τη Θράκη ως την Κρήτη». Ένα ταξίδι στην Ελλάδα των χορών, των τραγουδιών και των παραδόσεων. Από τα ακριτικά μονοπάτια της Θράκης μέχρι τα περήφανα βήματα της Κρήτης, οι ήχοι και οι χοροί του τόπου μας γίνονται γέφυρα που ενώνει ανθρώπους, μνήμες και πολιτισμούς.

Συμμετέχουν: Μ.Ε.Σ.Κ., Σύλλογος Αθλητικού και Κοινωνικού Χορού Καλαμάτας «Ξένια» , Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου Πατρών, Πολιτιστικός - Λαογραφικός Όμιλος «Δρώμενα» Κρέστενα.

Συμμετέχει επίσης η Ομάδα Latin του ΜΕΣΚ.

«Υπάρχουν τραγούδια που δεν σβήνουν ποτέ. Υπάρχουν βήματα που χαράζουν μονοπάτια στον χρόνο. Υπάρχουν μνήμες που ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά και κρατούν ζωντανή την ψυχή του τόπου μας.

Σας περιμένουμε να ανταμώσουμε κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Κυπαρισσίας, εκεί όπου η παράδοση γίνεται γιορτή, η μνήμη γίνεται τραγούδι και ο χορός γίνεται γλώσσα της καρδιάς», σημειώνεται από τον ΜΕΣΚ.

Κ.Μπ.

(Φωτογραφία αρχείου)