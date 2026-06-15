Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ταξιδεύει στην Καλαμάτα

Για την τρίτη Δευτέρα του Ιουνίου, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου προσκαλούν το κοινό στην προβολή μιας βαθιά εξομολογητικής και λυρικής ταινίας: το πειραματικό ντοκιμαντέρ «Αέναα κύματα» του σκηνοθέτη Ιωάννη Παπαλοΐζου.

Σε αυτό το ιδιαίτερο φιλμ τεκμηρίωσης, ο αφηγητής ανακαλεί θραύσματα και εικόνες από την παιδική του ηλικία στην Κύπρο, αναλογιζόμενος μια ανεξίτηλη φιλία που καθορίστηκε βίαια από τον αποχωρισμό.

Τα «Αέναα κύματα» προσφέρουν μια πολύ προσωπική, εσωτερική οπτική στο μακρύ και συχνά επίπονο ταξίδι της επιστροφής. Πρόκειται για έναν ποιητικό στοχασμό πάνω στην έννοια του «ανήκειν», στη ρευστότητα της μνήμης και στην αόρατη αλλά πανίσχυρη έλξη που ασκεί η πατρίδα. Μια κινηματογραφική εμπειρία που μετατρέπει το προσωπικό βίωμα σε μια παγκόσμια ελεγεία για τις ρίζες μας.

Η προβολή θα γίνει σήμερα στις 9 μ.μ. στο Doc Cafe, (Κουτσομητοπούλου 6). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, με ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ.